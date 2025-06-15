https://uz.sputniknews.ru/20250615/rossiya-import-yabloki-uzbekistan-49938539.html
Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана
Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
За первые четыре месяца 2025 года республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн
2025-06-15T16:00+0500
2025-06-15T16:00+0500
2025-06-15T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана, сообщает Национальный комитет по статистике.Вторым по объему импорта стал Казахстан.По данным статведомства, за первые четыре месяца республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего яблок за первые 4 месяца 2025-го:
https://uz.sputniknews.ru/20250210/uzbekistan-yabloki-eksport-47914260.html
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россия импорт яблоки узбекистан
россия импорт яблоки узбекистан
Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана
За первые четыре месяца 2025 года республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
Россия в январе-апреле текущего года стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана, сообщает
Национальный комитет по статистике.
Вторым по объему импорта стал Казахстан.
По данным статведомства, за первые четыре месяца республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.
Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего яблок за первые 4 месяца 2025-го:
Другие страны — 54 тонны.