https://uz.sputniknews.ru/20250615/rossiya-import-yabloki-uzbekistan-49938539.html

Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана

Россия в январе-апреле стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

За первые четыре месяца 2025 года республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн

2025-06-15T16:00+0500

2025-06-15T16:00+0500

2025-06-15T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Россия в январе-апреле текущего года стала самым крупным импортером яблок из Узбекистана, сообщает Национальный комитет по статистике.Вторым по объему импорта стал Казахстан.По данным статведомства, за первые четыре месяца республика экспортировала 4 727 тонн яблок на сумму $3 млн.Страны, в которые Узбекистан экспортировал больше всего яблок за первые 4 месяца 2025-го:

https://uz.sputniknews.ru/20250210/uzbekistan-yabloki-eksport-47914260.html

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