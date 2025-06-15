https://uz.sputniknews.ru/20250615/uzbekistan-sotrudnichestvo-s-izvestnoy-rossiyskoy-kompaniey-49941749.html

Узбекистан будет развивать сотрудничество с известной российской компанией

Узбекистан будет развивать сотрудничество с известной российской компанией

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили взаимное стремление продвигать проекты по производству высокотехнологичной продукции, углублять технологический обмен и расширять локализацию производства в республике

2025-06-15T18:30+0500

2025-06-15T18:30+0500

2025-06-15T18:30+0500

узбекистан

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

сотрудничество

россия

компания

производство

торговля

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Узбекистан будет развивать сотрудничество с одним из крупнейших производителей аэрозольной продукции, парфюмерно-косметических средств, бытовой химии и алюминиевой упаковки в России — компанией “Группа Арнест”. Об этом сообщает Мининвест.В ее составе — предприятия с известными брендами и современными производственными мощностями, активно работающие как на российском, так и на международном рынках.Министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с представителями компании.Особое внимание уделили расширению двустороннего партнерства в сферах производства и торговли. Речь шла о путях укрепления кооперации, в том числе за счет создания совместных предприятий и внедрения современных технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20250615/uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-sotrudnichestvo-49937531.html

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