https://uz.sputniknews.ru/20250616/uzbekistan-uchastiye-turvystavka-malayziya-49952186.html

Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии

Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии

Sputnik Узбекистан

"MATTA Fair" в Куала-Лумпуре за три дня посетят более 100 тысяч гостей.

2025-06-16T14:30+0500

2025-06-16T14:30+0500

2025-06-16T14:50+0500

узбекистан

участие

выставка

туризм

малайзия

куала-лумпур

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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии, сообщает ИА "Дунё". Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с президентом Ассоциации туристических компаний и агентств Малайзии (MATTA) Найджелом Вонгом.Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе МалайзииРечь шла о проводимых в Узбекистане реформах в сфере туризма, развитии туристической инфраструктуры, удобствах, созданных для малайзийских паломников.Для справки: Международная туристическая выставка "MATTA Fair", которая проходит дважды в год в Куала-Лумпуре, является крупнейшей и самой популярной выставкой B2B и B2C в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ней примут участие более 1 400 туристических компаний. В течение трех дней мероприятие посетят более 100 тыс. гостей.

https://uz.sputniknews.ru/20250608/malayziya-stroitelstvo-malyye-ges-kashkadarya-49777818.html

узбекистан

малайзия

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