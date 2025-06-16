https://uz.sputniknews.ru/20250616/uzbekistan-uchastiye-turvystavka-malayziya-49952186.html
Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии
Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии
Sputnik Узбекистан
"MATTA Fair" в Куала-Лумпуре за три дня посетят более 100 тысяч гостей.
2025-06-16T14:30+0500
2025-06-16T14:30+0500
2025-06-16T14:50+0500
узбекистан
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выставка
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малайзия
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии, сообщает ИА "Дунё". Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с президентом Ассоциации туристических компаний и агентств Малайзии (MATTA) Найджелом Вонгом.Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе МалайзииРечь шла о проводимых в Узбекистане реформах в сфере туризма, развитии туристической инфраструктуры, удобствах, созданных для малайзийских паломников.Для справки: Международная туристическая выставка "MATTA Fair", которая проходит дважды в год в Куала-Лумпуре, является крупнейшей и самой популярной выставкой B2B и B2C в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ней примут участие более 1 400 туристических компаний. В течение трех дней мероприятие посетят более 100 тыс. гостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250608/malayziya-stroitelstvo-malyye-ges-kashkadarya-49777818.html
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узбекистан участие туризм выставка малайзия
узбекистан участие туризм выставка малайзия
Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии
14:30 16.06.2025 (обновлено: 14:50 16.06.2025)
"MATTA Fair" в Куала-Лумпуре за три дня посетят более 100 тысяч гостей.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik.
Узбекистан примет участие в крупнейшей международной туристической выставке в Малайзии, сообщает
ИА "Дунё".
Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с президентом Ассоциации туристических компаний и агентств Малайзии (MATTA) Найджелом Вонгом.
Речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в сфере туризма, развитии туристической инфраструктуры, удобствах, созданных для малайзийских паломников.
“Достигнута договоренность об участии представителей Узбекистана с национальным павильоном в туристической выставке "MATTA Fair", проведение которой запланировано в Куала-Лумпуре 5 – 7 сентября текущего года”, — говорится в сообщении.
Для справки: Международная туристическая выставка "MATTA Fair", которая проходит дважды в год в Куала-Лумпуре, является крупнейшей и самой популярной выставкой B2B и B2C в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ней примут участие более 1 400 туристических компаний. В течение трех дней мероприятие посетят более 100 тыс. гостей.