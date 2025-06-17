Что обсудили лидеры Узбекистана и Китая в Астане
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в очередном саммите в формате "Центральная Азия – Китай".
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры в Астане, сообщает пресс-служба главы РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания находились актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о беспрецедентно высоком уровне узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства в последние годы.
Стороны отметили:
последовательное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента Узбекистана в Китай в январе 2024-го;
активизацию контактов и обменов на всех уровнях;
запуск Стратегического диалога министров иностранных дел;
результативное проведение в начале июня этого года второго Форума регионов в Самарканде;
динамичное развитие торгово-экономического и финансово-инвестиционного взаимодействия. В 2024 году товарооборот достиг $14 млрд. Портфель инвестпроектов превышает $60 млрд;
успешную работу в регионах Узбекистана совместных технопарков и специальных индустриальных зон;
расширение производства электромобилей "BYD";
проработку перспективных проектов в "зеленой" энергетике, нефтегазовом секторе, химии, фармацевтике, металлургии, добывающей, текстильной, пищевой и строительной отраслях, а также в сфере логистики, “умного” сельского хозяйства, искусственного интеллекта и цифровизации;
взаимовыгодное сотрудничество с ведущими финансовыми институтами КНР.
Отдельное внимание в ходе переговоров уделили дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с бедностью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин также отметили важность ускорения строительства стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, подчеркнули заинтересованность в развитии обменов в области образования, науки, туризма и культуры, подготовки кадров и изучения китайского языка.
В следующем году планируют проведение перекрестных Недель культуры и искусства в обеих странах.
"Также состоялся обмен мнениями по международной повестке. Отмечена важность продолжения координации и взаимной поддержки в рамках ООН, ШОС, формата "Центральная Азия – Китай" и других многосторонних площадок", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, в присутствии лидеров Узбекистана и Китая объявили о подписании Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана в ВТО.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева находится с рабочим визитом в этой стране для участия в очередном саммите в формате "Центральная Азия – Китай".