https://uz.sputniknews.ru/20250617/chto-obsudili-lidery-uzbekistana-i-kitaya-v-astane-49977819.html

Что обсудили лидеры Узбекистана и Китая в Астане

Что обсудили лидеры Узбекистана и Китая в Астане

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в очередном саммите в формате "Центральная Азия – Китай"

2025-06-17T15:00+0500

2025-06-17T15:00+0500

2025-06-17T15:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

председатель

кнр

си цзиньпин

переговоры

астана

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры в Астане, сообщает пресс-служба главы РУз.В фокусе внимания находились актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.Речь шла о беспрецедентно высоком уровне узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства в последние годы.Стороны отметили:Отдельное внимание в ходе переговоров уделили дальнейшему углублению сотрудничества в борьбе с бедностью.Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин также отметили важность ускорения строительства стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, подчеркнули заинтересованность в развитии обменов в области образования, науки, туризма и культуры, подготовки кадров и изучения китайского языка.В следующем году планируют проведение перекрестных Недель культуры и искусства в обеих странах.Кроме того, в присутствии лидеров Узбекистана и Китая объявили о подписании Протокола о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана в ВТО.Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева находится с рабочим визитом в этой стране для участия в очередном саммите в формате "Центральная Азия – Китай".

астана

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