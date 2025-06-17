https://uz.sputniknews.ru/20250617/mid-uzbekistana-obrascheniye-konflikt-blijniy-vostok-49984139.html

МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов

МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов

Sputnik Узбекистан

Внешнеполитическое ведомство РУз выступило с обращением в связи с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном

2025-06-17T18:10+0500

2025-06-17T18:10+0500

2025-06-17T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. МИД Узбекистана призвал граждан республики противостоять любой пропаганде ненависти и конфликтов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В нем отмечается, что в последние дни напряженность в регионе Ближнего Востока, в частности между Израилем и Ираном, обострилась и переросла в вооруженный конфликт. Это вызывает серьезную обеспокоенность во всем мировом сообществе. "Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фотоНе вызывает сомнений, что эскалация конфликта угрожает стабильности и миру всего региона. Этот процесс, в первую очередь, ведет к тяжелым последствиям для простых граждан: мирных жителей, особенно детей и женщин. Отмечается, что Узбекистан всегда проводил миролюбивую политику и будет проводить ее впредь, Страна развивает дружественные и взаимовыгодные отношения сотрудничества со всеми государствами. Узбекистанцев также призвали не поддаваться различным провокациям и оскорбительным призывам, сохранять сдержанное, а не эмоциональное отношение к ситуациям.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/mirziyoyev-videoselektor-regiony-49947442.html

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