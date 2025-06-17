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https://uz.sputniknews.ru/20250617/mid-uzbekistana-obrascheniye-konflikt-blijniy-vostok-49984139.html
МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов
МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов
Sputnik Узбекистан
Внешнеполитическое ведомство РУз выступило с обращением в связи с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном
2025-06-17T18:10+0500
2025-06-17T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. МИД Узбекистана призвал граждан республики противостоять любой пропаганде ненависти и конфликтов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В нем отмечается, что в последние дни напряженность в регионе Ближнего Востока, в частности между Израилем и Ираном, обострилась и переросла в вооруженный конфликт. Это вызывает серьезную обеспокоенность во всем мировом сообществе. "Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фотоНе вызывает сомнений, что эскалация конфликта угрожает стабильности и миру всего региона. Этот процесс, в первую очередь, ведет к тяжелым последствиям для простых граждан: мирных жителей, особенно детей и женщин. Отмечается, что Узбекистан всегда проводил миролюбивую политику и будет проводить ее впредь, Страна развивает дружественные и взаимовыгодные отношения сотрудничества со всеми государствами. Узбекистанцев также призвали не поддаваться различным провокациям и оскорбительным призывам, сохранять сдержанное, а не эмоциональное отношение к ситуациям.
https://uz.sputniknews.ru/20250616/mirziyoyev-videoselektor-regiony-49947442.html
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мид узбекистана обращение сограждане конфликт израиль иран
мид узбекистана обращение сограждане конфликт израиль иран

МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов

18:10 17.06.2025
© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
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Внешнеполитическое ведомство РУз выступило с обращением в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. МИД Узбекистана призвал граждан республики противостоять любой пропаганде ненависти и конфликтов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что в последние дни напряженность в регионе Ближнего Востока, в частности между Израилем и Ираном, обострилась и переросла в вооруженный конфликт. Это вызывает серьезную обеспокоенность во всем мировом сообществе.
"Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фото
Не вызывает сомнений, что эскалация конфликта угрожает стабильности и миру всего региона. Этот процесс, в первую очередь, ведет к тяжелым последствиям для простых граждан: мирных жителей, особенно детей и женщин.
"Республика Узбекистан рассматривает войну не как средство решения проблем, а как серьезную угрозу человеческой жизни, стабильности и развитию. В войне нет победителей. Самые большие потери всегда несли простые люди, так продолжается и сегодня", — говорится в обращении.
Отмечается, что Узбекистан всегда проводил миролюбивую политику и будет проводить ее впредь, Страна развивает дружественные и взаимовыгодные отношения сотрудничества со всеми государствами.
"В этой связи мы призываем граждан Узбекистана придерживаться миролюбивой, толерантной и ответственной гражданской позиции. Наш общий долг — не реагировать на конфликты на почве религиозной, расовой или иной личной принадлежности, противостоять любой пропаганде ненависти и конфликтов", — указано в обращении.
Узбекистанцев также призвали не поддаваться различным провокациям и оскорбительным призывам, сохранять сдержанное, а не эмоциональное отношение к ситуациям.
"Напоминаем, что сохранение национального и религиозного согласия в нашем обществе является важным залогом всеобщей стабильности и безопасности. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан еще раз подчеркивает свою поддержку мирного разрешения всех конфликтов на основе международного права и дипломатического диалога. Отношения, основанные на мире и взаимном уважении, всегда будут оставаться приоритетом внешней политики нашей страны", — заключили в МИД.
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