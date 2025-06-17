Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250617/mirziyoev-posetit-kazaxstan-s-rabochim-vizitom-49962696.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай"
2025-06-17T09:40+0500
2025-06-17T09:40+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
казахстан
астана
саммит
центральная азия
китай
си цзиньпин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/08/45090901_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39972e6adde4121d9608d8185c055529.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы республики. Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай", который пройдет в Астане.В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов. Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.
узбекистан
казахстан
астана
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/08/45090901_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5c79a4098a51010a8a00211383b0c35e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев казахстан рабочий визит саммит центральная азия китай
шавкат мирзиёев казахстан рабочий визит саммит центральная азия китай

Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе

09:40 17.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан
Президент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай".
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы республики.
Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай", который пройдет в Астане.
В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов.
"На полях саммита Президент Узбекистана также проведет двустороннюю встречу с Председателем Китая", — говорится в сообщении.
Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0