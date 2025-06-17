https://uz.sputniknews.ru/20250617/mirziyoev-posetit-kazaxstan-s-rabochim-vizitom-49962696.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе

Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай"

2025-06-17T09:40+0500

2025-06-17T09:40+0500

2025-06-17T09:40+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

казахстан

астана

саммит

центральная азия

китай

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы республики. Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай", который пройдет в Астане.В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов. Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.

узбекистан

казахстан

астана

центральная азия

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