https://uz.sputniknews.ru/20250617/mirziyoev-posetit-kazaxstan-s-rabochim-vizitom-49962696.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай"
2025-06-17T09:40+0500
2025-06-17T09:40+0500
2025-06-17T09:40+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
казахстан
астана
саммит
центральная азия
китай
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает пресс-служба главы республики. Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай", который пройдет в Астане.В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов. Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.
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шавкат мирзиёев казахстан рабочий визит саммит центральная азия китай
шавкат мирзиёев казахстан рабочий визит саммит центральная азия китай
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом — что в программе
Глава Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай".
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik
. Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитом в эту страну, сообщает
пресс-служба главы республики.
Вместе с главами государств региона и Председателем КНР Си Цзиньпином он примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай", который пройдет в Астане.
В фокусе внимания будут находиться вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По итогам предусматривается принятие совместных документов.
"На полях саммита Президент Узбекистана также проведет двустороннюю встречу с Председателем Китая", — говорится в сообщении.
Напомним, что первый саммит в таком формате состоялся в мае 2023 года в китайском Сиане в целях укрепления партнерских отношений и расширения практического взаимодействия между странами Центральной Азии и КНР.