https://uz.sputniknews.ru/20250618/chto-predlojil-prezident-uzbekistana-na-sammite-v-astane-49991654.html
Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане
Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане
Sputnik Узбекистан
Мирзиёев: Сопряжение растущего потенциала стран ЦА и индустриального лидерства КНР должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.
2025-06-18T10:01+0500
2025-06-18T10:01+0500
2025-06-18T10:14+0500
политика
саммит
астана
казахстан
центральная азия
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/12/49988198_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_047f4703a088acb5a34e3756f2836fb4.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай" в столице Казахстана Астане. В начале своего выступления он особо отметил роль Председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении дружбы и сотрудничества с государствами ЦА, поддержке устойчивого развития региона посредством реализации конкретных проектов и программ. Глава РУз отметил большой прогресс в взаимодействии в формате "Центральная Азия – Китай" после первого саммита в городе Сиане в 2023 году. Он поделился своим видением дальнейшего развития регионального сотрудничества. Президент отметил, что нынешняя встреча проходит в условиях заметного ухудшения международной обстановки. Нарастание соперничества ведет к обострению напряженности, появлению новых вызовов и угроз безопасности и устойчивого развития. В этой связи он указал на историческую значимость принятия в ходе саммита Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который станет общим вкладом в обеспечение региональной стабильности. В развитие этого Договора лидер Узбекистана предложил разработать Концепцию долгосрочного партнерства, включив в нее конкретные механизмы и проекты. Также он акцентировал внимание на том, что торговое, инвестиционное и технологическое партнерство с Китаем выступает мощным локомотивом в реализации стратегий социально-экономического развития всех стран Центральной Азии. Он выразил уверенность в том, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении. Также глава Узбекистана предложил: По мнению лидера страны, эффективному раскрытию экономического потенциала стран ЦА и Китая будет способствовать усиление индустриальной и инфраструктурной взаимосвязанности. Он также указал, что министрам энергетики следует внимательно изучить вопросы сопряжения энергетических систем стран ЦА и Китая, включая реализацию мегапроекта строительства высоковольтной линии электропередачи. Шавкат Мирзиёев отметил актуальность внедрения эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты регионального значения. В связи с тем, что действующие сегодня международные механизмы полностью не покрывают инвестиционные потребности региона, он предложил учредить Фонд развития "Центральная Азия – Китай", который мог бы стать эффективной платформой для продвижения инфраструктурных инициатив. Развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и КитаяОтмечено, что запуск строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является важным элементом новой системы транспортных и транзитных коммуникаций на Евразийском пространстве. При этом реализация проекта Трансафганской железнодорожной магистрали откроет еще более широкие возможности. По результатам работы этих групп к следующему саммиту должны быть выработаны конкретные и обоснованные предложения для формирования Единой карты транспортных коридоров и современной транзитной инфраструктуры. Борьба с последствиями климатических изменений Указав на серьезные вызовы климатических изменений для устойчивого развития, глава Узбекистана призвал: Сотрудничество в области ИИ и цифровых технологий Шавкат Мирзиёев отметил, что именно эти направления сегодня выступают драйверами долгосрочного роста, определяя конкурентоспособность национальных экономик. Для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры экономического взаимодействия он предложил: Взаимообогащение культур и сближение народов Глава Узбекистана: Взаимодействие в сфере безопасностиПрезидент выступил за налаживание многосторонних механизмов обмена информацией по линии специальных служб и советов безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и киберпреступностью. Отметив богатый опыт взаимодействия Китая и государств Центральной Азии с Афганистаном, он предложил учредить в рамках нынешнего формата Группу высокого уровня по рассмотрению вопросов содействия восстановлению и вовлечению этой страны в региональные интеграционные процессы. Также Мирзиёев выразил готовность провести ее встречу в Термезе с участием представителей Афганистана. По итогам заседания главы государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Также на саммите приняли солидный пакет межправительственных и межведомственных документов. В конце саммита состоялась церемония запуска центров сотрудничества по борьбе с бедностью, опустыниванием, взаимодействию в области образования, а также платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли. Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Астану и вернулся в Ташкент.
астана
казахстан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/12/49988198_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9837ec829541713097dba68e046729a0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана предложения саммит астана
президент узбекистана предложения саммит астана
Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане
10:01 18.06.2025 (обновлено: 10:14 18.06.2025)
Мирзиёев: Сопряжение растущего потенциала стран ЦА и индустриального лидерства КНР должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай" в столице Казахстана Астане.
В начале своего выступления он особо отметил роль Председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении дружбы и сотрудничества с государствами ЦА, поддержке устойчивого развития региона посредством реализации конкретных проектов и программ.
Глава РУз отметил большой прогресс в взаимодействии в формате "Центральная Азия – Китай" после первого саммита в городе Сиане в 2023 году.
"На наш взгляд, развитию сотрудничества в этом формате способствуют, с одной стороны, процессы глубинной трансформации в самой Центральной Азии, которая превратилась в пространство доверия, добрососедства и партнерства. С другой — это неуклонная приверженность руководства Китая развитию дружественных отношений с соседними государствами и продвижению глобальной концепции "Пояса и Пути", — заявил Мирзиёев.
Он поделился своим видением дальнейшего развития регионального сотрудничества.
Президент отметил, что нынешняя встреча проходит в условиях заметного ухудшения международной обстановки.
Нарастание соперничества ведет к обострению напряженности, появлению новых вызовов и угроз безопасности и устойчивого развития.
"Считаем неоправданным и недопустимым использование силовых методов для решения спорных международных вопросов и конфликтных проблем, — подчеркнул Мирзиёев. — Убежден, что все споры и разногласия должны решаться исключительно путем дипломатических усилий — за столом переговоров, на основе принципа уважения суверенитета, норм международного права и устава Организации Объединенных Наций".
В этой связи он указал на историческую значимость принятия в ходе саммита Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который станет общим вкладом в обеспечение региональной стабильности. В развитие этого Договора лидер Узбекистана предложил разработать Концепцию долгосрочного партнерства, включив в нее конкретные механизмы и проекты.
Также он акцентировал внимание на том, что торговое, инвестиционное и технологическое партнерство с Китаем выступает мощным локомотивом в реализации стратегий социально-экономического развития всех стран Центральной Азии.
"Сопряжение растущего потенциала стран Центральной Азии и индустриального лидерства Китая должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий", — сказал президент.
Он выразил уверенность в том, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении.
"Для наполнения данной Программы конкретикой, формирования портфеля проектов по расширению взаимной торговли и инвестиций предлагаем учредить Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне заместителей премьер-министров наших стран. Первую встречу готовы провести в Узбекистане до конца этого года", — сказал Мирзиёев.
Также глава Узбекистана предложил:
в целях стимулирования торговых связей организовать многостороннюю торговую платформу "Электронный Шелковый путь" в рамках "Цифрового Пояса и пути";
создать в Ташкенте Региональный центр промышленной стандартизации и сертификации, который будет заниматься вопросами сближения регламентов и стандартов, сертификацией экспортной продукции по китайским требованиям;
принять отдельную дорожную карту трансфера технологий с вовлечением бизнеса, ведущих исследовательских институтов и инженерных центров.
По мнению лидера страны, эффективному раскрытию экономического потенциала стран ЦА и Китая будет способствовать усиление индустриальной и инфраструктурной взаимосвязанности.
"В этих целях предлагаю разработать долгосрочную стратегию "Индустриальный и инфраструктурный пояс "Центральная Азия – Китай". Речь идет о создании системы взаимосвязанных промышленных кластеров, технопарков и логистических хабов с привлечением китайских инвестиций, технологических и научных решений", — сказал Мирзиёев.
Он также указал, что министрам энергетики следует внимательно изучить вопросы сопряжения энергетических систем стран ЦА и Китая, включая реализацию мегапроекта строительства высоковольтной линии электропередачи.
Шавкат Мирзиёев отметил актуальность внедрения эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты регионального значения.
В связи с тем, что действующие сегодня международные механизмы полностью не покрывают инвестиционные потребности региона, он предложил учредить Фонд развития "Центральная Азия – Китай", который мог бы стать эффективной платформой для продвижения инфраструктурных инициатив.
Развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Китая
Отмечено, что запуск строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является важным элементом новой системы транспортных и транзитных коммуникаций на Евразийском пространстве. При этом реализация проекта Трансафганской железнодорожной магистрали откроет еще более широкие возможности.
"В интересах выработки общего видения перспектив в этой стратегической сфере считаю необходимым поручить нашим транспортным ведомствам сформировать экспертные группы для проведения полевых исследований, изучения возможностей модернизации логистической инфраструктуры и реализации пилотных проектов транспортировки грузов по альтернативным коридорам", — предложил лидер Узбекистана.
По результатам работы этих групп к следующему саммиту должны быть выработаны конкретные и обоснованные предложения для формирования Единой карты транспортных коридоров и современной транзитной инфраструктуры.
Борьба с последствиями климатических изменений
Указав на серьезные вызовы климатических изменений для устойчивого развития, глава Узбекистана призвал:
ускорить принятие Программы "зеленого" развития до 2030 года;
учредить Экологический альянс для диалога и партнерства в сфере борьбы с опустыниванием, восстановления деградированных земель, повышения биоэкологической устойчивости в засушливых и пустынных зонах.
Сотрудничество в области ИИ и цифровых технологий
Шавкат Мирзиёев отметил, что именно эти направления сегодня выступают драйверами долгосрочного роста, определяя конкурентоспособность национальных экономик.
Для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры экономического взаимодействия он предложил:
создать Сеть взаимно интегрированных банков больших данных и процессинговых центров;
построить Цифровую трассу оптико-волоконной линии связи "Центральная Азия – Китай" вдоль основных энергетических и транспортных маршрутов.
Взаимообогащение культур и сближение народов
выступил с инициативой создания единого цифрового портала "Культурное наследие Шелкового пути", объединяющего историко-культурные ресурсы стран ЦА и Китая, с доступом к нему исследователей, студентов, туристов и представителей креативной индустрии;
указал на целесообразность формирования общей научно-образовательной платформы посредством разработки программы сотрудничества в области профобразования, проведения форумов ректоров университетов, встреч руководителей академий наук и научно-исследовательских центров.
Взаимодействие в сфере безопасности
Президент выступил за налаживание многосторонних механизмов обмена информацией по линии специальных служб и советов безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и киберпреступностью.
"Серьезную обеспокоенность вызывает снижение внимания международного сообщества к проблемам Афганистана, который для нас – не просто сосед, а неотъемлемая часть общего историко-культурного и экономического пространства", — заявил лидер РУз.
Отметив богатый опыт взаимодействия Китая и государств Центральной Азии с Афганистаном, он предложил учредить в рамках нынешнего формата Группу высокого уровня по рассмотрению вопросов содействия восстановлению и вовлечению этой страны в региональные интеграционные процессы.
Также Мирзиёев выразил готовность провести ее встречу в Термезе с участием представителей Афганистана.
По итогам заседания главы государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Также на саммите приняли солидный пакет межправительственных и межведомственных документов.
В конце саммита состоялась церемония запуска центров сотрудничества по борьбе с бедностью, опустыниванием, взаимодействию в области образования, а также платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли.
Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Астану и вернулся в Ташкент.