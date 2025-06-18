https://uz.sputniknews.ru/20250618/chto-predlojil-prezident-uzbekistana-na-sammite-v-astane-49991654.html

Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: Сопряжение растущего потенциала стран ЦА и индустриального лидерства КНР должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.

2025-06-18T10:01+0500

2025-06-18T10:01+0500

2025-06-18T10:14+0500

политика

саммит

астана

казахстан

центральная азия

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Китай" в столице Казахстана Астане. В начале своего выступления он особо отметил роль Председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении дружбы и сотрудничества с государствами ЦА, поддержке устойчивого развития региона посредством реализации конкретных проектов и программ. Глава РУз отметил большой прогресс в взаимодействии в формате "Центральная Азия – Китай" после первого саммита в городе Сиане в 2023 году. Он поделился своим видением дальнейшего развития регионального сотрудничества. Президент отметил, что нынешняя встреча проходит в условиях заметного ухудшения международной обстановки. Нарастание соперничества ведет к обострению напряженности, появлению новых вызовов и угроз безопасности и устойчивого развития. В этой связи он указал на историческую значимость принятия в ходе саммита Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который станет общим вкладом в обеспечение региональной стабильности. В развитие этого Договора лидер Узбекистана предложил разработать Концепцию долгосрочного партнерства, включив в нее конкретные механизмы и проекты. Также он акцентировал внимание на том, что торговое, инвестиционное и технологическое партнерство с Китаем выступает мощным локомотивом в реализации стратегий социально-экономического развития всех стран Центральной Азии. Он выразил уверенность в том, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении. Также глава Узбекистана предложил: По мнению лидера страны, эффективному раскрытию экономического потенциала стран ЦА и Китая будет способствовать усиление индустриальной и инфраструктурной взаимосвязанности. Он также указал, что министрам энергетики следует внимательно изучить вопросы сопряжения энергетических систем стран ЦА и Китая, включая реализацию мегапроекта строительства высоковольтной линии электропередачи. Шавкат Мирзиёев отметил актуальность внедрения эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты регионального значения. В связи с тем, что действующие сегодня международные механизмы полностью не покрывают инвестиционные потребности региона, он предложил учредить Фонд развития "Центральная Азия – Китай", который мог бы стать эффективной платформой для продвижения инфраструктурных инициатив. Развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и КитаяОтмечено, что запуск строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является важным элементом новой системы транспортных и транзитных коммуникаций на Евразийском пространстве. При этом реализация проекта Трансафганской железнодорожной магистрали откроет еще более широкие возможности. По результатам работы этих групп к следующему саммиту должны быть выработаны конкретные и обоснованные предложения для формирования Единой карты транспортных коридоров и современной транзитной инфраструктуры. Борьба с последствиями климатических изменений Указав на серьезные вызовы климатических изменений для устойчивого развития, глава Узбекистана призвал: Сотрудничество в области ИИ и цифровых технологий Шавкат Мирзиёев отметил, что именно эти направления сегодня выступают драйверами долгосрочного роста, определяя конкурентоспособность национальных экономик. Для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры экономического взаимодействия он предложил: Взаимообогащение культур и сближение народов Глава Узбекистана: Взаимодействие в сфере безопасностиПрезидент выступил за налаживание многосторонних механизмов обмена информацией по линии специальных служб и советов безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и киберпреступностью. Отметив богатый опыт взаимодействия Китая и государств Центральной Азии с Афганистаном, он предложил учредить в рамках нынешнего формата Группу высокого уровня по рассмотрению вопросов содействия восстановлению и вовлечению этой страны в региональные интеграционные процессы. Также Мирзиёев выразил готовность провести ее встречу в Термезе с участием представителей Афганистана. По итогам заседания главы государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Также на саммите приняли солидный пакет межправительственных и межведомственных документов. В конце саммита состоялась церемония запуска центров сотрудничества по борьбе с бедностью, опустыниванием, взаимодействию в области образования, а также платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли. Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Астану и вернулся в Ташкент.

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