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Инициативы Узбекистана на саммите “ЦА – Китай” могут изменить будущее региона — эксперт
Инициативы Узбекистана на саммите “ЦА – Китай” могут изменить будущее региона — эксперт
Sputnik Узбекистан
На втором саммите "Центральная Азия – Китай" в Астане глава РУз выступил с рядом предложений
2025-06-19T13:10+0500
2025-06-19T13:10+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
инициатива
президент узбекистана
саммит
астана
центральная азия
китай
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите “Центральная Азия – Китай”, озвучил предложения, которые, по мнению доцента кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсуновой, могут повлиять на будущее всего региона.Об этом она рассказала в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан:Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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инициативы узбекистан саммит центральная азия китай астана
инициативы узбекистан саммит центральная азия китай астана

Инициативы Узбекистана на саммите “ЦА – Китай” могут изменить будущее региона — эксперт

13:10 19.06.2025
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На втором саммите "Центральная Азия – Китай" в Астане глава РУз выступил с рядом предложений.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите “Центральная Азия – Китай”, озвучил предложения, которые, по мнению доцента кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсуновой, могут повлиять на будущее всего региона.
Об этом она рассказала в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан:
Договор о вечной дружбе — предложена концепция реализации;
инициатива по созданию Фонда развития "Центральная Азия – Китай";
продвижение проектов: строительство ж/д “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, а также магистральной ж/д через Афганистан;
предложено создать рабочую группу по взаимодействию с Афганистаном и провести встречу в Термезе;
упор на цифровизацию и идея создать онлайн-платформу "Шелковый путь" для туристов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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