Инициативы Узбекистана на саммите “ЦА – Китай” могут изменить будущее региона — эксперт
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На втором саммите "Центральная Азия – Китай" в Астане глава РУз выступил с рядом предложений.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите “Центральная Азия – Китай”, озвучил предложения, которые, по мнению доцента кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсуновой, могут повлиять на будущее всего региона.
Об этом она рассказала в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан:
Договор о вечной дружбе — предложена концепция реализации;
инициатива по созданию Фонда развития "Центральная Азия – Китай";
продвижение проектов: строительство ж/д “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, а также магистральной ж/д через Афганистан;
предложено создать рабочую группу по взаимодействию с Афганистаном и провести встречу в Термезе;
упор на цифровизацию и идея создать онлайн-платформу "Шелковый путь" для туристов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.