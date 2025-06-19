https://uz.sputniknews.ru/20250619/initsiativy-uzbekistan-sammit-tsa-kitay-mogut-izmenit-buduschee-regiona-50016397.html

Инициативы Узбекистана на саммите “ЦА – Китай” могут изменить будущее региона — эксперт

Инициативы Узбекистана на саммите “ЦА – Китай” могут изменить будущее региона — эксперт

Sputnik Узбекистан

На втором саммите "Центральная Азия – Китай" в Астане глава РУз выступил с рядом предложений

2025-06-19T13:10+0500

2025-06-19T13:10+0500

2025-06-19T13:10+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

инициатива

президент узбекистана

саммит

астана

центральная азия

китай

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите “Центральная Азия – Китай”, озвучил предложения, которые, по мнению доцента кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Рано Турсуновой, могут повлиять на будущее всего региона.Об этом она рассказала в ходе видеомоста с подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан:Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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