https://uz.sputniknews.ru/20250619/mirziyoyev-kashkadarya-rabochaya-poyezdka-50020537.html

Промышленность Кашкадарьи вносит весомый вклад в технорывок в Узбекистане

Промышленность Кашкадарьи вносит весомый вклад в технорывок в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и ходом реализации реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область

2025-06-19T14:00+0500

2025-06-19T14:00+0500

2025-06-19T14:00+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

промышленность

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Во всей республике наблюдается технологический рывок: за первые 5 месяцев текущего года рост промпроизводства составил 6,4%, а объем экспорта в этой сфере превысил $6 млрд. Весомый вклад в эти показатели вносит промышленность Кашкадарьи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в регион посетил предприятие-экспортер "Alp texno servis" в городе Карши. Этот проект стоимостью $10 млн вошел в глобальную цепочку поставок в сфере электротехники. Предприятие изготавливает продукцию по заказам зарубежных брендов "TCL" и "Hofmann", а также запустило собственную линейку под брендом "Smart".Под этими марками ежегодно выпускают до 500 тыс. телевизоров и электронных плат. Продукция отличается высоким технологическим уровнем, соответствием требованиям по качеству и современным дизайном. В связи с этим 70% выпускаемой продукции ориентировано на экспорт. В прошлом году объем поставок за рубеж превысил $2 млн, а на текущий год поставлена цель достичь $10 млн.Глава республики подчеркнул необходимость дальнейшего развития этого направления.В приоритете — локализация. Сегодня ее уровень здесь превышает 50%. В будущем планируют реализацию еще четырех проектов на $20 млн, в рамках которых наладят производство пылесосов, электрочайников, кондиционеров и вентиляторов. Это создаст потенциал для экспорта на сумму до $30 млн в год.На предприятии трудоустроено 200 человек. В сотрудничестве с Каршинским государственным техническим университетом внедрена система дуального образования.

узбекистан

кашкадарьинская область

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