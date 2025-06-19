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https://uz.sputniknews.ru/20250619/mirziyoyev-kashkadarya-rabochaya-poyezdka-50020537.html
Промышленность Кашкадарьи вносит весомый вклад в технорывок в Узбекистане
Промышленность Кашкадарьи вносит весомый вклад в технорывок в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и ходом реализации реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область
2025-06-19T14:00+0500
2025-06-19T14:00+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
промышленность
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Во всей республике наблюдается технологический рывок: за первые 5 месяцев текущего года рост промпроизводства составил 6,4%, а объем экспорта в этой сфере превысил $6 млрд. Весомый вклад в эти показатели вносит промышленность Кашкадарьи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в регион посетил предприятие-экспортер "Alp texno servis" в городе Карши. Этот проект стоимостью $10 млн вошел в глобальную цепочку поставок в сфере электротехники. Предприятие изготавливает продукцию по заказам зарубежных брендов "TCL" и "Hofmann", а также запустило собственную линейку под брендом "Smart".Под этими марками ежегодно выпускают до 500 тыс. телевизоров и электронных плат. Продукция отличается высоким технологическим уровнем, соответствием требованиям по качеству и современным дизайном. В связи с этим 70% выпускаемой продукции ориентировано на экспорт. В прошлом году объем поставок за рубеж превысил $2 млн, а на текущий год поставлена цель достичь $10 млн.Глава республики подчеркнул необходимость дальнейшего развития этого направления.В приоритете — локализация. Сегодня ее уровень здесь превышает 50%. В будущем планируют реализацию еще четырех проектов на $20 млн, в рамках которых наладят производство пылесосов, электрочайников, кондиционеров и вентиляторов. Это создаст потенциал для экспорта на сумму до $30 млн в год.На предприятии трудоустроено 200 человек. В сотрудничестве с Каршинским государственным техническим университетом внедрена система дуального образования.
узбекистан
кашкадарьинская область
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кашкадарья промышленность шавкат мирзиёев
кашкадарья промышленность шавкат мирзиёев

Промышленность Кашкадарьи вносит весомый вклад в технорывок в Узбекистане

14:00 19.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и ходом реализации реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Во всей республике наблюдается технологический рывок: за первые 5 месяцев текущего года рост промпроизводства составил 6,4%, а объем экспорта в этой сфере превысил $6 млрд. Весомый вклад в эти показатели вносит промышленность Кашкадарьи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в регион посетил предприятие-экспортер "Alp texno servis" в городе Карши. Этот проект стоимостью $10 млн вошел в глобальную цепочку поставок в сфере электротехники. Предприятие изготавливает продукцию по заказам зарубежных брендов "TCL" и "Hofmann", а также запустило собственную линейку под брендом "Smart".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Под этими марками ежегодно выпускают до 500 тыс. телевизоров и электронных плат. Продукция отличается высоким технологическим уровнем, соответствием требованиям по качеству и современным дизайном. В связи с этим 70% выпускаемой продукции ориентировано на экспорт. В прошлом году объем поставок за рубеж превысил $2 млн, а на текущий год поставлена цель достичь $10 млн.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики подчеркнул необходимость дальнейшего развития этого направления.
"Мы уже приобрели опыт, нашли выход на внешние рынки. Теперь это предприятие нужно расширять. Спрос на такую продукцию будет всегда. Но необходимо расти по качеству и ассортименту, чтобы сохранять конкурентоспособность", – отметил Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В приоритете — локализация. Сегодня ее уровень здесь превышает 50%. В будущем планируют реализацию еще четырех проектов на $20 млн, в рамках которых наладят производство пылесосов, электрочайников, кондиционеров и вентиляторов. Это создаст потенциал для экспорта на сумму до $30 млн в год.
На предприятии трудоустроено 200 человек. В сотрудничестве с Каршинским государственным техническим университетом внедрена система дуального образования.
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