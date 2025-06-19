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ПМЭФ-2025: панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности" — трансляция
ПМЭФ-2025: панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности" — трансляция
Sputnik Узбекистан
Участники обсуждают содержание понятия "Культурный код Евразии", инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов крупнейшего материка земли.
2025-06-19T17:05+0500
2025-06-19T17:05+0500
2025-06-19T17:10+0500
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В рамках Петербургского международного экономического форума АНО "Евразия" проводит панельную сессию "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?".Модератор: главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Спикеры:Участники обсуждают содержание понятия "Культурный код Евразии" в контексте продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве, инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов крупнейшего материка земли и другие аспекты.
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ПМЭФ-2025: панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности" — трансляция
17:05 19.06.2025 (обновлено: 17:10 19.06.2025)
Участники обсуждают содержание понятия "Культурный код Евразии", инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов крупнейшего материка земли.
В рамках Петербургского международного экономического форума АНО "Евразия" проводит панельную сессию "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?".
Модератор: главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
председатель Совета НКО "Евразия" Алена Аршинова;
депутат парламента Молдовы, представитель политического блока "Победа" Василий Боля;
болгарский политик, член партии "Возрождение", депутат парламента XLVIII, XLIX Народного собрания и Народного собрания Коста Стоянов;
генеральный директор, ООО "А7" Илан Шор.
Участники обсуждают содержание понятия "Культурный код Евразии" в контексте продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве, инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов крупнейшего материка земли и другие аспекты.