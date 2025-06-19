https://uz.sputniknews.ru/20250619/pmef-2025-sessiya-yevraziya-50030954.html

ПМЭФ-2025: панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности" — трансляция

ПМЭФ-2025: панельная сессия "Культурный код и евразийские ценности" — трансляция

Sputnik Узбекистан

Участники обсуждают содержание понятия "Культурный код Евразии", инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов крупнейшего материка земли.

2025-06-19T17:05+0500

2025-06-19T17:05+0500

2025-06-19T17:10+0500

прямая трансляция

евразия

сессия

маргарита симоньян

пмэф

санкт-петербург

россия

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В рамках Петербургского международного экономического форума АНО "Евразия" проводит панельную сессию "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?".Модератор: главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Спикеры:Участники обсуждают содержание понятия "Культурный код Евразии" в контексте продвижения единого культурного кода на евразийском пространстве, инструменты формирования традиционных духовно-нравственных ценностей народов крупнейшего материка земли и другие аспекты.

санкт-петербург

россия

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