Путин: Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
© POOL/
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По мнению главы РФ, ЕАЭС — наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза, причем не на словах, а на деле.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих мировых информагентств.
Отвечая на вопрос гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович, российский лидер отметил, что ЕАЭС — наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза.
"ЕврАзЭс — это наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза. Причем интегрировано именно не на словах, а на деле, — сказал Путин. — Когда-то Казахстан выступил инициатором создания ЕврАзЭс. За что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не все просто. Да, мы, может быть, не готовы еще к созданию окончательно единых рынков в некоторых сферах энергетики. Но мы к этому идем. И придем к этому. Здесь нет никаких сомнений".
Он уточнил, что вопрос во времени, в темпах.
"У меня и в области сотрудничества в рамках ЕврАзЭс очень оптимистические настроения, и в области двустороннего взаимодействия, в том числе в области строительства Союзного государства", — добавил глава РФ.
Он напомнил, как много сделано в последние годы.
"Мы очень важные вещи сделать в области таможни и таможенной статистики, и налоговой статистики. А налоги и таможня — это вещи фундаментального характера для создания условий дальнейшего сотрудничества в области экономики", — отметил Путин.