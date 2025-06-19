https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-mneniye-eaeu-50017230.html

Путин: Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС

Путин: Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

По мнению главы РФ, ЕАЭС - наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза, причем не на словах, а на деле

2025-06-19T16:00+0500

2025-06-19T16:00+0500

2025-06-19T16:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих мировых информагентств.Отвечая на вопрос гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович, российский лидер отметил, что ЕАЭС — наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза. Он уточнил, что вопрос во времени, в темпах.Он напомнил, как много сделано в последние годы."Мы очень важные вещи сделать в области таможни и таможенной статистики, и налоговой статистики. А налоги и таможня — это вещи фундаментального характера для создания условий дальнейшего сотрудничества в области экономики", — отметил Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-vstrecha-mirovyye-informagentstva-50012531.html

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