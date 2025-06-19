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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-mneniye-eaeu-50017230.html
Путин: Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС
Путин: Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
По мнению главы РФ, ЕАЭС - наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза, причем не на словах, а на деле
2025-06-19T16:00+0500
2025-06-19T16:00+0500
еаэс и узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих мировых информагентств.Отвечая на вопрос гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович, российский лидер отметил, что ЕАЭС — наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза. Он уточнил, что вопрос во времени, в темпах.Он напомнил, как много сделано в последние годы."Мы очень важные вещи сделать в области таможни и таможенной статистики, и налоговой статистики. А налоги и таможня — это вещи фундаментального характера для создания условий дальнейшего сотрудничества в области экономики", — отметил Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-vstrecha-mirovyye-informagentstva-50012531.html
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путин еаэс энергетика
путин еаэс энергетика

Путин: Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС

16:00 19.06.2025
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
© POOL
/
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По мнению главы РФ, ЕАЭС — наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза, причем не на словах, а на деле.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы придем к созданию единых рынков в сфере энергетики ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих мировых информагентств.
Отвечая на вопрос гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович, российский лидер отметил, что ЕАЭС — наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза.

"ЕврАзЭс — это наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза. Причем интегрировано именно не на словах, а на деле, — сказал Путин. — Когда-то Казахстан выступил инициатором создания ЕврАзЭс. За что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не все просто. Да, мы, может быть, не готовы еще к созданию окончательно единых рынков в некоторых сферах энергетики. Но мы к этому идем. И придем к этому. Здесь нет никаких сомнений".

Он уточнил, что вопрос во времени, в темпах.

"У меня и в области сотрудничества в рамках ЕврАзЭс очень оптимистические настроения, и в области двустороннего взаимодействия, в том числе в области строительства Союзного государства", — добавил глава РФ.

Он напомнил, как много сделано в последние годы.
"Мы очень важные вещи сделать в области таможни и таможенной статистики, и налоговой статистики. А налоги и таможня — это вещи фундаментального характера для создания условий дальнейшего сотрудничества в области экономики", — отметил Путин.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
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