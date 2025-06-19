https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-otvechaet-na-voprosy-mirovyx-informagentstv-49999478.html
ПМЭФ-2025: Путин ответил на вопросы мировых информагентств — видео
ПМЭФ-2025: Путин ответил на вопросы мировых информагентств — видео
Sputnik Узбекистан
Разговор проходил в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, а также ключевым международным событиям
2025-06-19T09:25+0500
2025-06-19T09:25+0500
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Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2025 провел традиционную встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств. Разговор проходил в формате "вопросы-ответы" и был посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.Встречи российского лидера с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ вызывают большой интерес и широкие отклики в информационном пространстве.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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пмэф путин ответы вопросы
пмэф путин ответы вопросы
ПМЭФ-2025: Путин ответил на вопросы мировых информагентств — видео
09:25 19.06.2025 (обновлено: 09:36 19.06.2025)
Разговор посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, а также ключевым международным событиям.
Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2025 провел традиционную встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств.
Разговор проходил в формате "вопросы-ответы" и был посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.
Встречи российского лидера с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ вызывают большой интерес и широкие отклики в информационном пространстве.
Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".