https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-otvechaet-na-voprosy-mirovyx-informagentstv-49999478.html

ПМЭФ-2025: Путин ответил на вопросы мировых информагентств — видео

ПМЭФ-2025: Путин ответил на вопросы мировых информагентств — видео

Sputnik Узбекистан

Разговор проходил в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, а также ключевым международным событиям

2025-06-19T09:25+0500

2025-06-19T09:25+0500

2025-06-19T09:36+0500

россия

санкт-петербург

пмэф

владимир путин

встреча

сми

общество

политика

видео

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Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2025 провел традиционную встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств. Разговор проходил в формате "вопросы-ответы" и был посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.Встречи российского лидера с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ вызывают большой интерес и широкие отклики в информационном пространстве.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

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