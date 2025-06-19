https://uz.sputniknews.ru/20250619/voorujennye-sily-rf-osvobodili-novonikolaevku-dnr-50028099.html

СВО: Вооруженные силы РФ освободили Новониколаевку в ДНР

СВО: Вооруженные силы РФ освободили Новониколаевку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Центр".

2025-06-19T17:30+0500

2025-06-19T17:30+0500

2025-06-19T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Бойцы нанесли удары формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Всего с начала проведения специальной военной операции противник лишился:

https://uz.sputniknews.ru/20250618/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-sela-49999876.html

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