СВО: Вооруженные силы РФ освободили Новониколаевку в ДНР
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
© Sputnik / РИА Новости/
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Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Бойцы нанесли удары формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
до 460 военнослужащих;
семь боевых бронированных машин;
два автомобиля;
три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник лишился:
663 самолетов;
283 вертолетов;
64 440 БПЛА;
611 зенитных ракетных комплексов;
23 963 танков и других боевых бронированных машин;
1 572 боевых машин реактивных систем залпового огня;
26 372 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 029 единиц специальной военной автомобильной техники.