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Бойцы "Запада" освободили Московку в Харьковской области
Бойцы "Запада" освободили Московку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области.
2025-06-20T14:25+0500
2025-06-20T14:25+0500
2025-06-20T14:27+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Московка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
https://uz.sputniknews.ru/20250619/voorujennye-sily-rf-osvobodili-novonikolaevku-dnr-50028099.html
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харьковская область запад сво всу россия украина спецоперация минобороны
Бойцы "Запада" освободили Московку в Харьковской области
14:25 20.06.2025 (обновлено: 14:27 20.06.2025)
В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Московка в Харьковской области, сообщили
в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства за минувшую неделю.
Кроме того, российские силы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов", — добавили в министерстве.