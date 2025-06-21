https://uz.sputniknews.ru/20250621/rossiyskie-voennye-osvobodili-zaporoje-dnr-50078861.html
Российские военные освободили Запорожье в ДНР
Российские военные освободили Запорожье в ДНР
Sputnik Узбекистан
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
2025-06-21T14:35+0500
2025-06-21T14:35+0500
2025-06-21T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Группировка "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
https://uz.sputniknews.ru/20250620/boytsy-zapada-osvobodili-moskovku-v-xarkovskoy-oblasti-50053022.html
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россия украина населенный пункт запорожье днр сво спецоперация всу
Российские военные освободили Запорожье в ДНР
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Группировка "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.