https://uz.sputniknews.ru/20250621/rossiyskie-voennye-osvobodili-zaporoje-dnr-50078861.html

Российские военные освободили Запорожье в ДНР

Российские военные освободили Запорожье в ДНР

Sputnik Узбекистан

ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

2025-06-21T14:35+0500

2025-06-21T14:35+0500

2025-06-21T14:35+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Группировка "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

https://uz.sputniknews.ru/20250620/boytsy-zapada-osvobodili-moskovku-v-xarkovskoy-oblasti-50053022.html

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