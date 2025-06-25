https://uz.sputniknews.ru/20250625/shavkat-mirziyoev-vizit-v-mongoliyu-50163768.html

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана по приглашению монгольского коллеги 24-25 июня находился в этой стране с госвизитом

2025-06-25T14:30+0500

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политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Монголию завершилась, сообщает пресс-служба главы РУз. Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах. По итогам подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства. Президенты двух стран вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран. Сегодня лидер Узбекистана с супругой посетили комплекс "Их Тэнгер", где Президенты и первые леди посадили деревья. Также состоялся совместный просмотр традиционных игр "Наадам". Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня находился в этой стране с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250625/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-mongolii-50152969.html

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