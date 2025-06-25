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https://uz.sputniknews.ru/20250625/shavkat-mirziyoev-vizit-v-mongoliyu-50163768.html
Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию
Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана по приглашению монгольского коллеги 24-25 июня находился в этой стране с госвизитом
2025-06-25T14:30+0500
2025-06-25T16:06+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
монголия
фото
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Монголию завершилась, сообщает пресс-служба главы РУз. Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах. По итогам подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства. Президенты двух стран вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран. Сегодня лидер Узбекистана с супругой посетили комплекс "Их Тэнгер", где Президенты и первые леди посадили деревья. Также состоялся совместный просмотр традиционных игр "Наадам". Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня находился в этой стране с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-mongolii-50152969.html
монголия
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шавкат мирзиёев государственный визит монголия
шавкат мирзиёев государственный визит монголия

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию

14:30 25.06.2025 (обновлено: 16:06 25.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана завершил визит в Монголию
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана по приглашению монгольского коллеги 24-25 июня находился в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Монголию завершилась, сообщает пресс-служба главы РУз.
"Первый в истории визит лидера Узбекистана в Монголию ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях и открыл широкие возможности для развития узбекско-монгольского многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении.
Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах.
По итогам подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
Президенты двух стран вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Сегодня лидер Узбекистана с супругой посетили комплекс "Их Тэнгер", где Президенты и первые леди посадили деревья. Также состоялся совместный просмотр традиционных игр "Наадам".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы Узбекистана и Монголии посадили дерево - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы Узбекистана и Монголии посадили дерево - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы Узбекистана и Монголии посадили дерево - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы Узбекистана и Монголии посадили дерево - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
"По завершении мероприятий визита Президент Узбекистана отбыл в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана завершил визит в Монголию - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня находился в этой стране с государственным визитом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2025
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