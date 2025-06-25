Шавкат Мирзиёев завершил визит в Монголию
14:30 25.06.2025 (обновлено: 16:06 25.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана завершил визит в Монголию
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана по приглашению монгольского коллеги 24-25 июня находился в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Программа государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Монголию завершилась, сообщает пресс-служба главы РУз.
"Первый в истории визит лидера Узбекистана в Монголию ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях и открыл широкие возможности для развития узбекско-монгольского многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении.
Накануне в Улан-Баторе прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрели перспективные направления практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и промышленной сферах.
По итогам подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
Президенты двух стран вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Сегодня лидер Узбекистана с супругой посетили комплекс "Их Тэнгер", где Президенты и первые леди посадили деревья. Также состоялся совместный просмотр традиционных игр "Наадам".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"По завершении мероприятий визита Президент Узбекистана отбыл в Ташкент. В аэропорту высоких гостей проводили министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня находился в этой стране с государственным визитом.