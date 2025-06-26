https://uz.sputniknews.ru/20250626/kogda-uzbekistan-poluchit-toplivo-dlya-aes-50178045.html

На MINEX Central Asia 2025 рассказали, когда Узбекистан получит топливо для АЭС

На MINEX Central Asia 2025 рассказали, когда Узбекистан получит топливо для АЭС

Sputnik Узбекистан

За два года до поставки топлива. республика должна передать российской стороне природный уран

2025-06-26T11:00+0500

2025-06-26T11:00+0500

2025-06-26T11:00+0500

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экономика

узбекистан

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уран

топливо

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекистан рассчитывает получить ядерное топливо для первого энергоблока атомной электростанции в середине 2029 года. Об этом сообщил замдиректора по капитальному строительству Государственного предприятия "Дирекция по строительству АЭС" Отабек Аманов на форуме MINEX Central Asia 2025.По его словам, согласно контракту, топливо должны завезти на площадку за шесть месяцев до запуска первого блока, который запланирован на конец 2029 года.При этом сам природный уран Узбекистан должен передать российской стороне уже за два года до этого — в 2027 году.Таким образом, соглашение на поставку урана планируют заключить до 2027 года. Завоз готовых топливных сборок ожидается в середине 2029-го, а запуск первого энергоблока — в конце того же года.

https://uz.sputniknews.ru/20250620/rossiya-uzbekistan-podpisali-dokument-proekt-stroitelstva-bolshoy-aes-50053731.html

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ташкент

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