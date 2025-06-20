https://uz.sputniknews.ru/20250620/rossiya-uzbekistan-podpisali-dokument-proekt-stroitelstva-bolshoy-aes-50053731.html
Россия и Узбекистан подписали документ о проекте строительства большой АЭС
Россия и Узбекистан подписали документ о проекте строительства большой АЭС
Sputnik Узбекистан
Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков.
2025-06-20T15:01+0500
2025-06-20T15:01+0500
2025-06-20T15:37+0500
росатом
аэс
узбекистан
россия
узатом
пмэф
подписание документов
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".Соглашение об изучении возможностей реализации проекта по сооружению электростанции большой мощности в республике Узбекистан в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в УзбекистанеДокумент предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. В Узбекистане утвердили схему размещения АЭС в Джизакской области"Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", — говорится в сообщении Росатома.Он также подчеркнул, что Росатом активно продвигается в строительстве АСММ и уже начал изготовление реакторного оборудования для первого блока.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
https://uz.sputniknews.ru/20250418/proekt-stroitelstvo-malaya-aes-uzbekistan-48944055.html
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россия узбекистан документ проект строительство аэс росатом узатом пмэф
Россия и Узбекистан подписали документ о проекте строительства большой АЭС
15:01 20.06.2025 (обновлено: 15:37 20.06.2025)
Соглашение предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".
Соглашение об изучении возможностей реализации проекта по сооружению электростанции большой мощности в республике Узбекистан в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.
Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков.
"Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", — говорится в сообщении Росатома.
"Сегодня мы расширяем масштаб нашего сотрудничества: продолжая сооружение атомной станции малой мощности в Джизакской области, делаем важный шаг для реализации проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Объединение атомных станций малой и большой мощности способно сформировать в Узбекистане мощный "безуглеродный энергетический кластер" и стать ответом на растущие потребности страны в электроэнергии, а также основой для развития промышленности и инновационных индустрий в стране", — отметил Лихачёв.
Он также подчеркнул, что Росатом активно продвигается в строительстве АСММ и уже начал изготовление реакторного оборудования для первого блока.
Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".