https://uz.sputniknews.ru/20250620/rossiya-uzbekistan-podpisali-dokument-proekt-stroitelstva-bolshoy-aes-50053731.html

Россия и Узбекистан подписали документ о проекте строительства большой АЭС

Россия и Узбекистан подписали документ о проекте строительства большой АЭС

Sputnik Узбекистан

Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков.

2025-06-20T15:01+0500

2025-06-20T15:01+0500

2025-06-20T15:37+0500

росатом

аэс

узбекистан

россия

узатом

пмэф

подписание документов

строительство аэс в узбекистане

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0a/47031913_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b03323acbf1155bf5c3f0a3350ba8e7.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".Соглашение об изучении возможностей реализации проекта по сооружению электростанции большой мощности в республике Узбекистан в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в УзбекистанеДокумент предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. В Узбекистане утвердили схему размещения АЭС в Джизакской области"Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам"). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет", — говорится в сообщении Росатома.Он также подчеркнул, что Росатом активно продвигается в строительстве АСММ и уже начал изготовление реакторного оборудования для первого блока.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

https://uz.sputniknews.ru/20250418/proekt-stroitelstvo-malaya-aes-uzbekistan-48944055.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан документ проект строительство аэс росатом узатом пмэф