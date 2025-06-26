https://uz.sputniknews.ru/20250626/prezident-uzbekistana-vyletel-v-belarus-50191685.html

Президент Узбекистана вылетел в Беларусь

Президент Узбекистана вылетел в Беларусь

Sputnik Узбекистан

Лидер РУз примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя

2025-06-26T17:35+0500

2025-06-26T17:35+0500

2025-06-26T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Минск, сообщает пресс-служба главы государства. В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.

https://uz.sputniknews.ru/20250626/minsk-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-50189472.html

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