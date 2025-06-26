https://uz.sputniknews.ru/20250626/prezident-uzbekistana-vyletel-v-belarus-50191685.html
Президент Узбекистана вылетел в Беларусь
Президент Узбекистана вылетел в Беларусь
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Лидер РУз примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя
2025-06-26T17:35+0500
2025-06-26T17:35+0500
2025-06-26T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Минск, сообщает пресс-служба главы государства. В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20250626/minsk-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-50189472.html
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Президент Узбекистана вылетел в Беларусь
17:35 26.06.2025 (обновлено: 18:00 26.06.2025)
Лидер РУз примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Минск, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Лидер нашей страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя", — говорится в сообщении.
В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.