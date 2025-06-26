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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250626/prezident-uzbekistana-vyletel-v-belarus-50191685.html
Президент Узбекистана вылетел в Беларусь
Президент Узбекистана вылетел в Беларусь
Sputnik Узбекистан
Лидер РУз примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя
2025-06-26T17:35+0500
2025-06-26T18:00+0500
еаэс и узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Минск, сообщает пресс-служба главы государства. В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20250626/minsk-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-50189472.html
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президент узбекистана беларусь
президент узбекистана беларусь

Президент Узбекистана вылетел в Беларусь

17:35 26.06.2025 (обновлено: 18:00 26.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Беларусь
Президент Узбекистана отбыл в Беларусь - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер РУз примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Минск, сообщает пресс-служба главы государства.
"Лидер нашей страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя", — говорится в сообщении.
В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.
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