https://uz.sputniknews.ru/20250626/shavkat-mirziyoev-posetit-belarus-50182935.html
Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь — цель визита
Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь — цель визита
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя
2025-06-26T12:18+0500
2025-06-26T12:18+0500
2025-06-26T12:24+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. В повестке дня саммита вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. В фокусе внимания будут находится приоритетные направления практического взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20250623/putin-sammit-eaeu-minsk-50113578.html
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шавкат мирзиёев визит беларусь
шавкат мирзиёев визит беларусь
Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь — цель визита
12:18 26.06.2025 (обновлено: 12:24 26.06.2025)
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Беларусь, сообщает
пресс-служба главы государства.
"По приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 июня посетит с рабочим визитом город Минск", — говорится в сообщении.
Лидер страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
В повестке дня саммита вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. В фокусе внимания будут находится приоритетные направления практического взаимодействия.