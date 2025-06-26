https://uz.sputniknews.ru/20250626/shavkat-mirziyoev-posetit-belarus-50182935.html

Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь — цель визита

Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь — цель визита

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя

2025-06-26T12:18+0500

2025-06-26T12:18+0500

2025-06-26T12:24+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. В повестке дня саммита вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. В фокусе внимания будут находится приоритетные направления практического взаимодействия.

https://uz.sputniknews.ru/20250623/putin-sammit-eaeu-minsk-50113578.html

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