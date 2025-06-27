https://uz.sputniknews.ru/20250627/eaes-soglasheniya-zona-svobodnoy-torgovli-oae-mongoliya-50219122.html
ЕАЭС заключил соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией
ЕАЭС заключил соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией
Sputnik Узбекистан
Оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров.
2025-06-27T18:20+0500
2025-06-27T18:20+0500
2025-06-27T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске состоялось подписание соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.Со стороны Евразийского экономического совета соглашения были подписаны председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, а также членами Совета ЕЭК от всех пяти государств-членов ЕАЭС.Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал подписание данных соглашений, учитывая хорошие двусторонние отношения.Оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров. Соглашение между союзом и Эмиратами обеспечивает функционирование зоны свободной торговли на постоянной основе. Помимо тарифных уступок, это затрагивает различные сферы секторального сотрудничества.Временное торговое соглашение с Монголией заключается первоначально на три года с последующим продлением на такой же период. После первых трех лет действия соглашения стороны могут начать переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли.В МИД Беларуси отметили, что подписание соглашений соответствует стратегическим целям ЕАЭС по укреплению экспортного потенциала участников на рынках дружественных стран и дополняет нормативно-правовой актив союза, включающий действующие соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, а также непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.
https://uz.sputniknews.ru/20250627/prezident-uzbekistana-vystupil-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta--50217679.html
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соглашения ввозные таможенные пошлины еаэс лукашенко заседание минск высший евразийский совет
соглашения ввозные таможенные пошлины еаэс лукашенко заседание минск высший евразийский совет
ЕАЭС заключил соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией
Оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске состоялось подписание соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.
Со стороны Евразийского экономического совета соглашения были подписаны председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, а также членами Совета ЕЭК от всех пяти государств-членов ЕАЭС.
Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал подписание данных соглашений, учитывая хорошие двусторонние отношения.
"Важнейший инструмент продвижения общих интересов стран-участниц ЕАЭС на международной арене — создание зон свободной торговли Союза с третьими странами", — констатировал глава Беларуси.
Оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров.
Соглашение между союзом и Эмиратами обеспечивает функционирование зоны свободной торговли на постоянной основе. Помимо тарифных уступок, это затрагивает различные сферы секторального сотрудничества.
Временное торговое соглашение с Монголией заключается первоначально на три года с последующим продлением на такой же период. После первых трех лет действия соглашения стороны могут начать переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли.
В МИД Беларуси отметили, что подписание соглашений соответствует стратегическим целям ЕАЭС по укреплению экспортного потенциала участников на рынках дружественных стран и дополняет нормативно-правовой актив союза, включающий действующие соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, а также непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.