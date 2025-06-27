https://uz.sputniknews.ru/20250627/eaes-soglasheniya-zona-svobodnoy-torgovli-oae-mongoliya-50219122.html

ЕАЭС заключил соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией

ЕАЭС заключил соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ и Монголией

Sputnik Узбекистан

Оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров.

2025-06-27T18:20+0500

2025-06-27T18:20+0500

2025-06-27T18:20+0500

еаэс

беларусь

монголия

оаэ

соглашение

торговля

сотрудничество

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске состоялось подписание соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.Со стороны Евразийского экономического совета соглашения были подписаны председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, а также членами Совета ЕЭК от всех пяти государств-членов ЕАЭС.Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал подписание данных соглашений, учитывая хорошие двусторонние отношения.Оба соглашения содержат обязательства сторон по взаимному снижению или обнулению ввозных таможенных пошлин на поставки товаров. Соглашение между союзом и Эмиратами обеспечивает функционирование зоны свободной торговли на постоянной основе. Помимо тарифных уступок, это затрагивает различные сферы секторального сотрудничества.Временное торговое соглашение с Монголией заключается первоначально на три года с последующим продлением на такой же период. После первых трех лет действия соглашения стороны могут начать переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли.В МИД Беларуси отметили, что подписание соглашений соответствует стратегическим целям ЕАЭС по укреплению экспортного потенциала участников на рынках дружественных стран и дополняет нормативно-правовой актив союза, включающий действующие соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном, а также непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

https://uz.sputniknews.ru/20250627/prezident-uzbekistana-vystupil-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta--50217679.html

беларусь

монголия

оаэ

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