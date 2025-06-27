https://uz.sputniknews.ru/20250627/inostrantsy-mogut-zapolnyat-prilojeniya-ruid-dobrovolno-50215442.html

При въезде в РФ иностранцы могут заполнять приложения ruID добровольно

При въезде в РФ иностранцы могут заполнять приложения ruID добровольно

Sputnik Узбекистан

Отсутствие заполненного заявления не окажет влияние на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде.

2025-06-27T16:54+0500

2025-06-27T16:54+0500

2025-06-27T17:24+0500

россия

узбекистан

въезд

виза

биометрические данные

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Новое мобильное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать заявление на въезд в Россию и получить госуслуги на территории страны, заполняется добровольно. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.В диппредставительстве подчеркнули, что отсутствие заполненного заявления не окажет влияние на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде.Если заявление о въезде в приложении ruID будет заполнено, то иностранным гражданам будут доступны:Порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним.С 1 декабря 2024 года в России проводится эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы РФ. Первый этап проходит в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также в автопункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, где иностранцам нужно предоставлять фото лица и отпечатки пальцев. Второй этап начнется 30 июня 2025 года, тогда режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. А иностранные граждане смогут сами подать заявление с информацией о визите в Россию в приложении ruID.В ЕЭК пояснили, каким будет цифровой профиль приезжающих в Россию иностранцевМинцифры РФ сообщило, что приложение уже доступно для скачивания. Чтобы подать заявление о безвизовом въезде в Россию, иностранцу нужно зарегистрироваться в ruID — это можно сделать с помощью электронной почты. Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию необходимо указать цель поездки и свои данные, но в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы. После нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.

https://uz.sputniknews.ru/20250519/qr-kod-na-granitse-novye-pravila-dlya-gostey-rossii-49430055.html

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