https://uz.sputniknews.ru/20250628/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-chervonaya-zirka-dnr-50238837.html

Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР

Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР

Sputnik Узбекистан

Бойцы российской группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

2025-06-28T14:35+0500

2025-06-28T14:35+0500

2025-06-28T14:35+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Группировка войск "Восток" ВС Российской Федерации освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. За сутки ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.По информации министерства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://uz.sputniknews.ru/20250627/rossiyskie-voennye-osvobodili-novuyu-kruglyakovku-xarkovskaya-oblast-50212151.html

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