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Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР
Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Бойцы российской группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
2025-06-28T14:35+0500
2025-06-28T14:35+0500
2025-06-28T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Группировка войск "Восток" ВС Российской Федерации освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. За сутки ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.По информации министерства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://uz.sputniknews.ru/20250627/rossiyskie-voennye-osvobodili-novuyu-kruglyakovku-xarkovskaya-oblast-50212151.html
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днр всу сво россия украина минобороны спецоперация восток
Российские бойцы освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР
Бойцы российской группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik
. Группировка войск "Восток" ВС Российской Федерации освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. За сутки ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
По информации министерства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.