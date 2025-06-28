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https://uz.sputniknews.ru/20250628/volnye-bortsy-uzbekistan-zavershili-cha-vetnam-trete-mesto-50229164.html
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте
Sputnik Узбекистан
По итогам чемпионата Азии юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.
2025-06-28T10:35+0500
2025-06-28T10:35+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вольные борцы из Узбекистана завершили молодежный чемпионат Азии во Вьетнаме на третьем месте, сообщает пресс-служба НОК.Во вьетнамском городе Вунгтау завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юниоров и молодежи. Представители сборной Узбекистана завоевали пять наград.Серебро завоевали Улугбек Рашидов (-51 кг) и Абдумалик Жалолиддинов (-55 кг).Бронза досталась Миржалолу Мукаммилову (-45 кг) , Шахобиддину Нурманову (-48 кг) и Фахриддину Насриддинову (-60 кг).Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалейПо итогам чемпионата юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.В целом, представители сборной страны в этой возрастной категории во всех направлениях завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/cha-vetnam-bortsy-uzbekistan-medali-50158842.html
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вьетнам чемпионат азии вольная борьба узбекистан медали золото серебро бронза спорт
вьетнам чемпионат азии вольная борьба узбекистан медали золото серебро бронза спорт

Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте

10:35 28.06.2025
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2025
© НОК Узбекистана
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По итогам чемпионата юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вольные борцы из Узбекистана завершили молодежный чемпионат Азии во Вьетнаме на третьем месте, сообщает пресс-служба НОК.
Во вьетнамском городе Вунгтау завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юниоров и молодежи. Представители сборной Узбекистана завоевали пять наград.
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2025
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
"Наши юные вольники заняли третье место в общекомандном зачете чемпионата Азии. В заключительный день соревнований состоялись поединки по вольной борьбе в возрастной категории U17. Представители сборной Узбекистана завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые медали", – говорится в сообщении.
Серебро завоевали Улугбек Рашидов (-51 кг) и Абдумалик Жалолиддинов (-55 кг).
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2025
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
Бронза досталась Миржалолу Мукаммилову (-45 кг) , Шахобиддину Нурманову (-48 кг) и Фахриддину Насриддинову (-60 кг).
Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей
По итогам чемпионата юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2025
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
В целом, представители сборной страны в этой возрастной категории во всех направлениях завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград.
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2025
ЧА по спортивной борьбе: узбекистанцы стали первыми в общекомандном зачете
25 июня, 11:35
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