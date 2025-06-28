Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
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По итогам чемпионата юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вольные борцы из Узбекистана завершили молодежный чемпионат Азии во Вьетнаме на третьем месте, сообщает пресс-служба НОК.
Во вьетнамском городе Вунгтау завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юниоров и молодежи. Представители сборной Узбекистана завоевали пять наград.
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
"Наши юные вольники заняли третье место в общекомандном зачете чемпионата Азии. В заключительный день соревнований состоялись поединки по вольной борьбе в возрастной категории U17. Представители сборной Узбекистана завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые медали", – говорится в сообщении.
Серебро завоевали Улугбек Рашидов (-51 кг) и Абдумалик Жалолиддинов (-55 кг).
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
Бронза досталась Миржалолу Мукаммилову (-45 кг) , Шахобиддину Нурманову (-48 кг) и Фахриддину Насриддинову (-60 кг).
По итогам чемпионата юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.
© НОК УзбекистанаВольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте.
© НОК Узбекистана
В целом, представители сборной страны в этой возрастной категории во всех направлениях завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград.