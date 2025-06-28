https://uz.sputniknews.ru/20250628/volnye-bortsy-uzbekistan-zavershili-cha-vetnam-trete-mesto-50229164.html

Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте

Вольные борцы из Узбекистана завершили ЧА во Вьетнаме на третьем месте

Sputnik Узбекистан

По итогам чемпионата Азии юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.

2025-06-28T10:35+0500

2025-06-28T10:35+0500

2025-06-28T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Вольные борцы из Узбекистана завершили молодежный чемпионат Азии во Вьетнаме на третьем месте, сообщает пресс-служба НОК.Во вьетнамском городе Вунгтау завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе среди юниоров и молодежи. Представители сборной Узбекистана завоевали пять наград.Серебро завоевали Улугбек Рашидов (-51 кг) и Абдумалик Жалолиддинов (-55 кг).Бронза досталась Миржалолу Мукаммилову (-45 кг) , Шахобиддину Нурманову (-48 кг) и Фахриддину Насриддинову (-60 кг).Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалейПо итогам чемпионата юные вольные борцы Узбекистана в категории U17 завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, что обеспечило им третье место в общекомандном зачете.В целом, представители сборной страны в этой возрастной категории во всех направлениях завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград.

https://uz.sputniknews.ru/20250625/cha-vetnam-bortsy-uzbekistan-medali-50158842.html

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