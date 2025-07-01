Киселев: Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения
09:34 01.07.2025 (обновлено: 09:38 01.07.2025)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе".
© Sputnik / Виталий Белоусов/
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Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" прокомментировал задержание сотрудников Sputnik в Баку.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании сотрудников Sputnik в Баку.
Он назвал задержание сотрудников Sputnik Азербайджан несправедливостью.
"Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. <...> В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения", — сказал он.
У Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан.
Стороны договорились уладить формальности во время визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.
Киселев участвовал в этих переговорах, делегацию России возглавлял замглавы МИД Михаил Галузин.
Москва и Баку договорились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном.
Однако закавказская республика не предоставила временную схему.
Sputnik продолжал работать в ожидании документа и в надежде на исполнение договоренностей, но внезапно в редакцию пришли азербайджанские силовики.
"Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", — подчеркнул Дмитрий Киселев.
"Операция" в офисе Sputnik в Баку
В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
Работники агентства не выходили на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону.
Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
Среди журналистов есть граждане России.
Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции.
Доступ в помещение отсутствовал, пообщаться с журналистами Sputnik было невозможно, несколько силовиков дежурили на улице.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
МИД России вызвал посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.
Задержания в Екатеринбурге
На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011-м годах.
По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
По делу проходит десять фигурантов, трех из них арестовали до 19 июля, трем продлили срок содержания на 72 часа.
Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
В связи с инцидентом МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
В республике отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.