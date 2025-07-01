Киселев: Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения

В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания. В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.

Работники агентства не выходили на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону. Работники агентства не выходили на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону.

Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах. Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.

Среди журналистов есть граждане России. Среди журналистов есть граждане России.

Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции. Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции.

Доступ в помещение отсутствовал, пообщаться с журналистами Sputnik было невозможно, несколько силовиков дежурили на улице. Доступ в помещение отсутствовал, пообщаться с журналистами Sputnik было невозможно, несколько силовиков дежурили на улице.

В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.

В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий. В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.