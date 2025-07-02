https://uz.sputniknews.ru/20250702/uzbekistan-natsionalnaya-model-ii-50297089.html

Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ

Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ

Sputnik Узбекистан

Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к "Цифровому правительству", в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения.

2025-07-02T13:05+0500

2025-07-02T13:05+0500

2025-07-02T14:00+0500

информационные технологии

искусственный интеллект

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба лидера страны. Глава республики ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Как отмечалось, за последние пять лет экспорт отрасли увеличился со $170 млн до почти $1 млрд. Скорость интернета выросла в 7 раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли $70 млн венчурных инвестиций. На сегодняшний день цифровизированы 760 видов госуслуг. В прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 млн граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20250628/nauchilis-sostavlyat-zaprosy-dlya-neyrosetey-jurnalist-ruz-obuchenie-moskva-50232280.html

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