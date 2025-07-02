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https://uz.sputniknews.ru/20250702/uzbekistan-natsionalnaya-model-ii-50297089.html
Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ
Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ
Sputnik Узбекистан
Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к "Цифровому правительству", в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения.
2025-07-02T13:05+0500
2025-07-02T14:00+0500
информационные технологии
искусственный интеллект
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба лидера страны. Глава республики ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Как отмечалось, за последние пять лет экспорт отрасли увеличился со $170 млн до почти $1 млрд. Скорость интернета выросла в 7 раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли $70 млн венчурных инвестиций. На сегодняшний день цифровизированы 760 видов госуслуг. В прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 млн граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20250628/nauchilis-sostavlyat-zaprosy-dlya-neyrosetey-jurnalist-ruz-obuchenie-moskva-50232280.html
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президент узбекистана задача искусственный интеллект
президент узбекистана задача искусственный интеллект

Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель ИИ

13:05 02.07.2025 (обновлено: 14:00 02.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта
Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к "Цифровому правительству", в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба лидера страны.
Глава республики ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта
Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
Президент Узбекистана поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Согласно постановлению Президента Узбекистана от 14 октября 2024 года, была принята стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. На развитие инфраструктуры в этой области выделено 50 миллионов долларов. Поставлена задача по созданию национальной модели искусственного интеллекта и подготовке 1 миллиона специалистов", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, за последние пять лет экспорт отрасли увеличился со $170 млн до почти $1 млрд. Скорость интернета выросла в 7 раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли $70 млн венчурных инвестиций.
На сегодняшний день цифровизированы 760 видов госуслуг. В прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 млн граждан.

"Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к следующему этапу — "Цифровому правительству". Отмечено, что в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения: образования, здравоохранения, строительства и коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

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