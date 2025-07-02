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https://uz.sputniknews.ru/20250702/uzbekistan-razvitiye-izobrazitelnoye-iskusstvo-50307742.html
В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства
В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства
Sputnik Узбекистан
Глава республики подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство
2025-07-02T16:25+0500
2025-07-02T16:30+0500
культура
узбекистан
искусство
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
художники
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект постановления, направленного на дальнейшее развитие изобразительного и прикладного искусства, сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с документом: Также в республике внедрят систему господдержки на создание творческих произведений по сериям "Пейзажи Нового Узбекистана", "Выдающиеся мыслители" и "Герои нашего времени". Президент подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.
https://uz.sputniknews.ru/20250630/mirziyoyev-prezentatsiya-molodejnyye-proyekty-50272115.html
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узбекистан возможности изобразительное искусство прикладное искусство
узбекистан возможности изобразительное искусство прикладное искусство

В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства

16:25 02.07.2025 (обновлено: 16:30 02.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Ода женщине" в Ташкенте
Выставка Ода женщине в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Глава республики подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект постановления, направленного на дальнейшее развитие изобразительного и прикладного искусства, сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с документом:
в рамках Инвестиционной программы на 2026-2027 годы планируют реконструкцию Центрального выставочного зала и фонда Академии художеств, а также создание Мультимедийного центра в Доме фотографии в Ташкенте;
на территории Художественного фонда построят Центр молодых художников, включающий современную галерею и 40 творческих мастерских;
в Музее восточной миниатюры создадут учебно-производственную мастерскую;
здание школы живописи имени Бенькова отремонтируют, построят новый учебный корпус на 400 мест и общежитие на 200 мест;
опытных художников, воспитывающих молодежь по принципу "учитель – ученик", будут дополнительно поощрять;
ежегодно наиболее талантливых художников будут на конкурсной основе отправлять по обмену опытом в зарубежные страны.
"В Национальном институте живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода будут приняты меры по повышению качества образования. Здесь поэтапно будут внедряться передовые зарубежные учебные программы и курсы. Работы высокого художественного уровня профессорско-преподавательского состава будут приравнены к научным монографиям. Кроме того, выпускникам института будет предоставлено право преподавать изобразительное искусство в школах", — говорится в сообщении.
Также в республике внедрят систему господдержки на создание творческих произведений по сериям "Пейзажи Нового Узбекистана", "Выдающиеся мыслители" и "Герои нашего времени".
Президент подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.
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