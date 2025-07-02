https://uz.sputniknews.ru/20250702/uzbekistan-razvitiye-izobrazitelnoye-iskusstvo-50307742.html

В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства

В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства

Sputnik Узбекистан

Глава республики подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство

2025-07-02T16:25+0500

2025-07-02T16:25+0500

2025-07-02T16:30+0500

культура

узбекистан

искусство

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

художники

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект постановления, направленного на дальнейшее развитие изобразительного и прикладного искусства, сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с документом: Также в республике внедрят систему господдержки на создание творческих произведений по сериям "Пейзажи Нового Узбекистана", "Выдающиеся мыслители" и "Герои нашего времени". Президент подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.

https://uz.sputniknews.ru/20250630/mirziyoyev-prezentatsiya-molodejnyye-proyekty-50272115.html

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