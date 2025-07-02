В Узбекистане станет больше возможностей в сфере изобразительного и прикладного искусства
16:25 02.07.2025 (обновлено: 16:30 02.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка "Ода женщине" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Глава республики подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект постановления, направленного на дальнейшее развитие изобразительного и прикладного искусства, сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с документом:
в рамках Инвестиционной программы на 2026-2027 годы планируют реконструкцию Центрального выставочного зала и фонда Академии художеств, а также создание Мультимедийного центра в Доме фотографии в Ташкенте;
на территории Художественного фонда построят Центр молодых художников, включающий современную галерею и 40 творческих мастерских;
в Музее восточной миниатюры создадут учебно-производственную мастерскую;
здание школы живописи имени Бенькова отремонтируют, построят новый учебный корпус на 400 мест и общежитие на 200 мест;
опытных художников, воспитывающих молодежь по принципу "учитель – ученик", будут дополнительно поощрять;
ежегодно наиболее талантливых художников будут на конкурсной основе отправлять по обмену опытом в зарубежные страны.
"В Национальном институте живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода будут приняты меры по повышению качества образования. Здесь поэтапно будут внедряться передовые зарубежные учебные программы и курсы. Работы высокого художественного уровня профессорско-преподавательского состава будут приравнены к научным монографиям. Кроме того, выпускникам института будет предоставлено право преподавать изобразительное искусство в школах", — говорится в сообщении.
Также в республике внедрят систему господдержки на создание творческих произведений по сериям "Пейзажи Нового Узбекистана", "Выдающиеся мыслители" и "Герои нашего времени".
Президент подчеркнул важность улучшения условий для художников и вовлечения молодежи в регионах в изобразительное и прикладное искусство.