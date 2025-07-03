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https://uz.sputniknews.ru/20250703/mirziyoyev-gosvizit-azerbaydjan-50329297.html
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
2025-07-03T16:00+0500
2025-07-03T16:00+0500
политика
президент узбекистана
государственный визит
азербайджан
баку
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Почета — мемориальное место упокоения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы государства. В Узбекистане Гейдар Алиев снискал глубокое уважение и признание как государственный деятель, придававший большое значение развитию и укреплению дружественных связей между двумя братскими государствами, добавили в пресс-службе. Далее Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Баку. Современный мемориальный комплекс, расположенный в центре столицы Азербайджана, призван увековечить память о национальных героях, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2 – 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250703/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-azerbaydjan-50319964.html
баку
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президент узбекистана азербайджан государственный визит
президент узбекистана азербайджан государственный визит

Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана

16:00 03.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана почтил память героев Азербайджана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2 – 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Почета — мемориальное место упокоения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
Президент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
Президент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, отдав дань глубокого уважения памяти великого государственного и политического деятеля Азербайджана", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
Президент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
Президент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане Гейдар Алиев снискал глубокое уважение и признание как государственный деятель, придававший большое значение развитию и укреплению дружественных связей между двумя братскими государствами, добавили в пресс-службе.
Далее Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Лидер Узбекистана возложил цветы к памятнику в честь Дня Победы и почтил память павших патриотов Азербайджана", — говорится в сообщении.

Современный мемориальный комплекс, расположенный в центре столицы Азербайджана, призван увековечить память о национальных героях, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны.
Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2 – 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
Президенты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
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