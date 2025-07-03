Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана почтил память героев Азербайджана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2 – 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Почета — мемориальное место упокоения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
Президент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, отдав дань глубокого уважения памяти великого государственного и политического деятеля Азербайджана", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
Президент Узбекистана отдал дань уважения памяти Гейдара Алиева
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане Гейдар Алиев снискал глубокое уважение и признание как государственный деятель, придававший большое значение развитию и укреплению дружественных связей между двумя братскими государствами, добавили в пресс-службе.
Далее Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"Лидер Узбекистана возложил цветы к памятнику в честь Дня Победы и почтил память павших патриотов Азербайджана", — говорится в сообщении.
Современный мемориальный комплекс, расположенный в центре столицы Азербайджана, призван увековечить память о национальных героях, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны.
Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2 – 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.