https://uz.sputniknews.ru/20250703/mirziyoyev-gosvizit-azerbaydjan-50329297.html

Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана

Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.

2025-07-03T16:00+0500

2025-07-03T16:00+0500

2025-07-03T16:00+0500

политика

президент узбекистана

государственный визит

азербайджан

баку

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Почета — мемориальное место упокоения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы государства. В Узбекистане Гейдар Алиев снискал глубокое уважение и признание как государственный деятель, придававший большое значение развитию и укреплению дружественных связей между двумя братскими государствами, добавили в пресс-службе. Далее Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Баку. Современный мемориальный комплекс, расположенный в центре столицы Азербайджана, призван увековечить память о национальных героях, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2 – 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250703/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-azerbaydjan-50319964.html

баку

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Sputnik Узбекистан

президент узбекистана азербайджан государственный визит