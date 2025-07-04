https://uz.sputniknews.ru/20250704/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-predtechino-dnr-50349290.html
ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР
Sputnik Узбекистан
За неделю "Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю.
2025-07-04T15:18+0500
2025-07-04T15:18+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщает Минобороны России.За неделю "Южная" группировка войск уничтожила более 1 180 военнослужащих ВСУ и два танка.ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*.Уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили два населенных пункта в ДНР. В зоне действия "Центра" украинские войска потеряли за этот период до 3 180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины MaxxPro производства США, 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://uz.sputniknews.ru/20250628/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-chervonaya-zirka-dnr-50238837.html
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вс россии предтечино днр сво всу россия украина спецоперация минобороны
ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР
15:18 04.07.2025 (обновлено: 15:30 04.07.2025)
За неделю группировка войск "Южная" уничтожила более 1 180 военнослужащих ВСУ и два танка.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
За неделю "Южная" группировка войск уничтожила более 1 180 военнослужащих ВСУ и два танка.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США", — говорится в сводке военного ведомства.
ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*.
Уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили два населенных пункта в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоукраинка и Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", — говорится в сводке Минобороны.
В зоне действия "Центра" украинские войска потеряли за этот период до 3 180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины MaxxPro производства США, 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
* Террористическая организация, запрещена в России.