https://uz.sputniknews.ru/20250704/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-predtechino-dnr-50349290.html

ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР

Sputnik Узбекистан

За неделю "Южная" группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю.

2025-07-04T15:18+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщает Минобороны России.За неделю "Южная" группировка войск уничтожила более 1 180 военнослужащих ВСУ и два танка.ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*.Уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили два населенных пункта в ДНР. В зоне действия "Центра" украинские войска потеряли за этот период до 3 180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины MaxxPro производства США, 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://uz.sputniknews.ru/20250628/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-chervonaya-zirka-dnr-50238837.html

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