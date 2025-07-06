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Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили
Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Первый президент Казахстана 6 июля отмечает 85-летие
2025-07-06T14:30+0500
2025-07-06T14:30+0500
2025-07-07T09:43+0500
телефонный разговор
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
нурсултан назарбаев
казахстан
поздравление
день рождения
политика
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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Стороны с удовлетворением отметили современный уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.Первый президент Казахстана сегодня, 6 июля, отмечает 85-летие. Напомним, что Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан почти три десятилетия: с 1991 по 2019 год. Он первым на постсоветском пространстве сформулировал идею Евразийского экономического союза.
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шавкат мирзиёев нурсултан назарбаев первый президент казхахстан телефонный разговор
шавкат мирзиёев нурсултан назарбаев первый президент казхахстан телефонный разговор
Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили
14:30 06.07.2025 (обновлено: 09:43 07.07.2025)
Первый президент Казахстана 6 июля отмечает 85-летие.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
“Глава нашего государства сердечно поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и успехов”, — говорится в сообщении.
Стороны с удовлетворением отметили современный уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.
Первый президент Казахстана сегодня, 6 июля, отмечает 85-летие.
Напомним, что Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан почти три десятилетия: с 1991 по 2019 год. Он первым на постсоветском пространстве сформулировал идею Евразийского экономического союза.