https://uz.sputniknews.ru/20250706/mirziyoev-sozvonilsya-s-nazarbaevym-50375274.html

Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили

Шавкат Мирзиёев созвонился с Нурсултаном Назарбаевым — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Первый президент Казахстана 6 июля отмечает 85-летие

2025-07-06T14:30+0500

2025-07-06T14:30+0500

2025-07-07T09:43+0500

телефонный разговор

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

нурсултан назарбаев

казахстан

поздравление

день рождения

политика

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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Стороны с удовлетворением отметили современный уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.Первый президент Казахстана сегодня, 6 июля, отмечает 85-летие. Напомним, что Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан почти три десятилетия: с 1991 по 2019 год. Он первым на постсоветском пространстве сформулировал идею Евразийского экономического союза.

казахстан

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шавкат мирзиёев нурсултан назарбаев первый президент казхахстан телефонный разговор