https://uz.sputniknews.ru/20250708/jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-50405603.html

Новая геометрия торговых связей: зампремьера КР о жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Новая геометрия торговых связей: зампремьера КР о жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Бишкек уверен, что совместный проект станет ориентиром торговли в регионе

2025-07-08T16:02+0500

2025-07-08T16:02+0500

2025-07-08T16:02+0500

кыргызстан

китай

узбекистан

железная дорога

торговля

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан задает новую геометрию торговых связей, заявил заместитель премьер-министра Кыргызстана Бакыт Торобаев. Об этом сообщает РИА Новости. Бишкек уверен, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан стоимостью $4,7 млрд станет флагманом нового логистического уклада и ориентиром региональной торговли, подчеркнул он на церемонии открытия 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам. Он отметил, что "с полной поддержкой глав наших государств по всей протяженности данной железной дороги мы уже начали полномасштабные строительные работы на территории Кыргызстана".Торобаев также рассказал о планах по созданию логистических центров, складов, таможенной инфраструктуры, мультимодальных сервисов, что позволит сформировать полноценную опорную инфраструктуру вдоль коридора.РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай – Кыргызстан – УзбекистанОн добавил, что данный железнодорожный маршрут пролегает из восточной Азии через Кыргызстан с ключевым логистическими центрами, такими как Москва, Берлин, Лондон, Рим, Стамбул, Тегеран, а также портами Персидского залива.По словам Торобаева, базовая пропускная способность коридора — 15 млн тонн в год с возможностью увеличения по мере роста спроса.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/istoricheskoe-sobytie-mirziyoev-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-knr-kyrgyzstan-uzbekistan-47356778.html

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