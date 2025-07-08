Новая геометрия торговых связей: зампремьера КР о жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан
© Unsplash / Johannes PlenioЖелезная дорога. Архивное фото
© Unsplash / Johannes Plenio
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Бишкек уверен, что совместный проект станет ориентиром торговли в регионе.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан задает новую геометрию торговых связей, заявил заместитель премьер-министра Кыргызстана Бакыт Торобаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Бишкек уверен, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан стоимостью $4,7 млрд станет флагманом нового логистического уклада и ориентиром региональной торговли, подчеркнул он на церемонии открытия 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам.
"В нынешних условиях, когда современный мир полон кризисов и вызовов, геополитических разногласий, международной напряженности и неопределенности, создание новых транспортных маршрутов является жизненно необходимым, таким решением становится наш совместный проект — железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан", — сказал Торобаев.
Он отметил, что "с полной поддержкой глав наших государств по всей протяженности данной железной дороги мы уже начали полномасштабные строительные работы на территории Кыргызстана".
"Общая стоимость проекта составляет 4,7 миллиарда долларов, 304-километровый маршрут создает кратчайший железнодорожный путь между Востоком и Западом, который выводит грузы на европейские и ближневосточные рынки, формируя важную транспортную артерию, ключевым объектом на территории Кыргызской Республики станет перегрузочная станция "Махмал", центральный элемент маршрута, обеспечивающий надежный бесперебойный транзит грузов между Китаем и Узбекистаном", — добавил он.
Торобаев также рассказал о планах по созданию логистических центров, складов, таможенной инфраструктуры, мультимодальных сервисов, что позволит сформировать полноценную опорную инфраструктуру вдоль коридора.
Он добавил, что данный железнодорожный маршрут пролегает из восточной Азии через Кыргызстан с ключевым логистическими центрами, такими как Москва, Берлин, Лондон, Рим, Стамбул, Тегеран, а также портами Персидского залива.
"По предварительным расчетам, путь сократится на 900 километров, а срок доставки снизится до 10 суток", — сообщил вице-премьер.
По словам Торобаева, базовая пропускная способность коридора — 15 млн тонн в год с возможностью увеличения по мере роста спроса.
"Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан задает новую геометрию торговых связей и создает новые возможности логистического развития в регионе. Проект стратегического значения уже перешел из стадии обсуждения в плоскость практической реализации. Уверен, что данная железная дорога станет флагманом нового логического уклада и ориентиром региональной торговли", — указал он.