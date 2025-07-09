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Президент Узбекистана принял председателя правления Газпром нефти — подробности
Президент Узбекистана принял председателя правления Газпром нефти — подробности
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания сторон находились перспективные планы сотрудничества
2025-07-09T09:50+0500
2025-07-09T09:50+0500
2025-07-09T10:03+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
"газпром нефть"
политика
экономика
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает пресс-служба главы республики. Важное внимание стороны уделили реализации совместных мер и проектов кооперации в области проведения геологоразведочных работ, освоения сложных месторождений, цифровизации отрасли, подготовки востребованных специалистов. Предыдущая встреча состоялась в мае текущего года.
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президент узбекистана газпром нефть сотрудничество
президент узбекистана газпром нефть сотрудничество
Президент Узбекистана принял председателя правления Газпром нефти — подробности
09:50 09.07.2025 (обновлено: 10:03 09.07.2025)
В фокусе внимания сторон находились перспективные планы сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Были рассмотрены перспективные планы развития взаимовыгодного сотрудничества с этой ведущей российской компанией в нефтегазовом комплексе в соответствии с дорожной картой", — говорится в сообщении.
Важное внимание стороны уделили реализации совместных мер и проектов кооперации в области проведения геологоразведочных работ, освоения сложных месторождений, цифровизации отрасли, подготовки востребованных специалистов.
Предыдущая встреча состоялась
в мае текущего года.