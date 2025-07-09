Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250709/mirziyoyev-vstrecha-gazprom-neft-50414745.html
Президент Узбекистана принял председателя правления Газпром нефти — подробности
Президент Узбекистана принял председателя правления Газпром нефти — подробности
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания сторон находились перспективные планы сотрудничества
2025-07-09T09:50+0500
2025-07-09T10:03+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
"газпром нефть"
политика
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/09/50414198_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6c2270d26679788a911425956bd9ab3d.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает пресс-служба главы республики. Важное внимание стороны уделили реализации совместных мер и проектов кооперации в области проведения геологоразведочных работ, освоения сложных месторождений, цифровизации отрасли, подготовки востребованных специалистов. Предыдущая встреча состоялась в мае текущего года.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/09/50414198_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95acff03dc4c84a56cb1b2f5e7bd9d88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана газпром нефть сотрудничество
президент узбекистана газпром нефть сотрудничество

Президент Узбекистана принял председателя правления Газпром нефти — подробности

09:50 09.07.2025 (обновлено: 10:03 09.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана рассмотрел перспективные планы сотрудничества с компанией "Газпром нефть"
Президент Узбекистана рассмотрел перспективные планы сотрудничества с компанией Газпром нефть - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В фокусе внимания сторон находились перспективные планы сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правления российской компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, сообщает пресс-служба главы республики.

"Были рассмотрены перспективные планы развития взаимовыгодного сотрудничества с этой ведущей российской компанией в нефтегазовом комплексе в соответствии с дорожной картой", — говорится в сообщении.

Важное внимание стороны уделили реализации совместных мер и проектов кооперации в области проведения геологоразведочных работ, освоения сложных месторождений, цифровизации отрасли, подготовки востребованных специалистов.
Предыдущая встреча состоялась в мае текущего года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0