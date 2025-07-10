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https://uz.sputniknews.ru/20250710/cha-tyajelaya-atletika-astana-uzbekistan-medali-50440103.html
Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА
Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА
Sputnik Узбекистан
В Казахстане завершается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
2025-07-10T14:30+0500
2025-07-10T14:45+0500
спорт
тяжелая атлетика
узбекистанцы
медали
чемпионат азии
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Шестой соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в столице Казахстана принес в копилку сборной Узбекистана еще 16 медалей. Об этом сообщает НОК. Победители Золото Серебро Бронза Напомним, что днем ранее тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 20 медалей.
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тяжелая атлетика узбекистанцы награды чемпионат азии казахстан
тяжелая атлетика узбекистанцы награды чемпионат азии казахстан

Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА

14:30 10.07.2025 (обновлено: 14:45 10.07.2025)
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
© НОК
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В Казахстане завершается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Шестой соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в столице Казахстана принес в копилку сборной Узбекистана еще 16 медалей. Об этом сообщает НОК.
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК

"В Астане завершается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. В состязаниях в тяжелой весовой категории представители сборной Узбекистана завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых наград", — говорится в сообщении.

© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК
Победители
Золото
+94 кг: Хасанбой Холмуратов (рывок, юниоры)
-110 кг: Кудратбек Салимжонов (рывок, молодежь)
-110 кг: Кудратбек Салимжонов (толчок, молодежь)
-110 кг: Кудратбек Салимжонов (двоеборье, молодежь)
Серебро
+110 кг: Омадилло Олимов (рывок, молодежь)
+110 кг: Омадилло Олимов (двоеборье, молодежь)
Бронза
+77 кг: Мохинур Эсонбоева (рывок, юниоры)
+77 кг: Мохинур Эсонбоева (толчок, юниоры)
+77 кг: Мохинур Эсонбоева (двоеборье, юниоры)
-86 кг: Мадина Файзуллаева (рывок, молодежь)
-86 кг: Мадина Файзуллаева (толчок, молодежь)
-86 кг: Мадина Файзуллаева (двоеборье, молодежь)
+94 кг: Хасанбой Холмуратов (двоеборье, юниоры)
+94 кг: Аббосбек Ахролов (рывок, юниоры)
+94 кг: Аббосбек Ахролов (толчок, юниоры)
+110 кг: Омадилло Олимов (толчок, молодежь)
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК
Напомним, что днем ранее тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 20 медалей.
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