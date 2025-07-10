Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА
14:30 10.07.2025 (обновлено: 14:45 10.07.2025)
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК
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В Казахстане завершается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Шестой соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в столице Казахстана принес в копилку сборной Узбекистана еще 16 медалей. Об этом сообщает НОК.
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК
"В Астане завершается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. В состязаниях в тяжелой весовой категории представители сборной Узбекистана завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых наград", — говорится в сообщении.
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК
Победители
Золото
+94 кг: Хасанбой Холмуратов (рывок, юниоры)
-110 кг: Кудратбек Салимжонов (рывок, молодежь)
-110 кг: Кудратбек Салимжонов (толчок, молодежь)
-110 кг: Кудратбек Салимжонов (двоеборье, молодежь)
Серебро
+110 кг: Омадилло Олимов (рывок, молодежь)
+110 кг: Омадилло Олимов (двоеборье, молодежь)
Бронза
+77 кг: Мохинур Эсонбоева (рывок, юниоры)
+77 кг: Мохинур Эсонбоева (толчок, юниоры)
+77 кг: Мохинур Эсонбоева (двоеборье, юниоры)
-86 кг: Мадина Файзуллаева (рывок, молодежь)
-86 кг: Мадина Файзуллаева (толчок, молодежь)
-86 кг: Мадина Файзуллаева (двоеборье, молодежь)
+94 кг: Хасанбой Холмуратов (двоеборье, юниоры)
+94 кг: Аббосбек Ахролов (рывок, юниоры)
+94 кг: Аббосбек Ахролов (толчок, юниоры)
+110 кг: Омадилло Олимов (толчок, молодежь)
© НОКМолодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии
© НОК
Напомним, что днем ранее тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 20 медалей.