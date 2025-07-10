https://uz.sputniknews.ru/20250710/cha-tyajelaya-atletika-astana-uzbekistan-medali-50440103.html

Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА

Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА

Sputnik Узбекистан

В Казахстане завершается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.

2025-07-10T14:30+0500

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2025-07-10T14:45+0500

спорт

тяжелая атлетика

узбекистанцы

медали

чемпионат азии

астана

казахстан

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Шестой соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в столице Казахстана принес в копилку сборной Узбекистана еще 16 медалей. Об этом сообщает НОК. Победители Золото Серебро Бронза Напомним, что днем ранее тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 20 медалей.

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