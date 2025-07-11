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Российские военные освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Sputnik Узбекистан
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
2025-07-11T14:28+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.За неделю в зоне ответственности группировки "Запад" украинские войска потеряли более 1 550 военнослужащих, шесть бронемашин западного производства.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
https://uz.sputniknews.ru/20250709/rossiyskie-boytsy-osvobodili-selo-tolstoy-v-dnr-50421961.html
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Российские военные освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
14:28 11.07.2025 (обновлено: 14:54 11.07.2025)
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили
в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
За неделю в зоне ответственности группировки "Запад" украинские войска потеряли более 1 550 военнослужащих, шесть бронемашин западного производства.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов", — говорится в сводке министерства.