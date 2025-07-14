https://uz.sputniknews.ru/20250714/stroitelstvo-aes-uzbekistan-i-vengriya-obsujdayut-vnedrenie-sistem-suxogo-oxlajdeniya--50523526.html

Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения

Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделяют локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания СП на базе свободной экономической зоны

2025-07-14T15:40+0500

2025-07-14T15:40+0500

2025-07-14T15:53+0500

узбекистан

венгрия

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строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения для обеспечения надежной и эффективной работы АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".В рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Узбекистане проходят переговоры с участием представителей Агентства "Узатом", Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО "Атомстройэкспорт" и АО "Атомэнергопроект".Особое внимание уделили локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания совместного предприятия на базе свободной экономической зоны. Как отмечалось, это позволит не только повысить долю местного участия в реализации проекта, но и заложит основу для последующего промышленного развития в регионе.Предметом обсуждения также стал кадровый вопрос. Венгерская компания MVM EGI Zrt. подтвердила готовность содействовать подготовке и переподготовке специалистов, в том числе за счет организации образовательных программ, прохождения стажировок и предоставления необходимых условий для обучения.Для справки: технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.

https://uz.sputniknews.ru/20250521/stroitelstvo-aes-uzatom-privlek-vengerskuyu-kompaniyu-49474345.html

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