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https://uz.sputniknews.ru/20250714/stroitelstvo-aes-uzbekistan-i-vengriya-obsujdayut-vnedrenie-sistem-suxogo-oxlajdeniya--50523526.html
Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения
Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделяют локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания СП на базе свободной экономической зоны
2025-07-14T15:40+0500
2025-07-14T15:53+0500
узбекистан
венгрия
аэс
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения для обеспечения надежной и эффективной работы АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".В рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Узбекистане проходят переговоры с участием представителей Агентства "Узатом", Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО "Атомстройэкспорт" и АО "Атомэнергопроект".Особое внимание уделили локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания совместного предприятия на базе свободной экономической зоны. Как отмечалось, это позволит не только повысить долю местного участия в реализации проекта, но и заложит основу для последующего промышленного развития в регионе.Предметом обсуждения также стал кадровый вопрос. Венгерская компания MVM EGI Zrt. подтвердила готовность содействовать подготовке и переподготовке специалистов, в том числе за счет организации образовательных программ, прохождения стажировок и предоставления необходимых условий для обучения.Для справки: технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.
https://uz.sputniknews.ru/20250521/stroitelstvo-aes-uzatom-privlek-vengerskuyu-kompaniyu-49474345.html
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строительство аэс узбекистан венгрия
строительство аэс узбекистан венгрия

Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения

15:40 14.07.2025 (обновлено: 15:53 14.07.2025)
© Агентства "Узатом"Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС
Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2025
© Агентства "Узатом"
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Особое внимание уделяют локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания СП на базе свободной экономической зоны.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения для обеспечения надежной и эффективной работы АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".
В рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Узбекистане проходят переговоры с участием представителей Агентства "Узатом", Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО "Атомстройэкспорт" и АО "Атомэнергопроект".
© Агентства "Узатом"Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС
Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2025
Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС
© Агентства "Узатом"

“Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение моделей взаимодействия по поставке и производству "сухих" градирен — критически важного оборудования для обеспечения надежной и эффективной работы станции”, — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания совместного предприятия на базе свободной экономической зоны. Как отмечалось, это позволит не только повысить долю местного участия в реализации проекта, но и заложит основу для последующего промышленного развития в регионе.
Предметом обсуждения также стал кадровый вопрос. Венгерская компания MVM EGI Zrt. подтвердила готовность содействовать подготовке и переподготовке специалистов, в том числе за счет организации образовательных программ, прохождения стажировок и предоставления необходимых условий для обучения.
“Стороны выразили уверенность, что развитие многоуровневого партнерства на основе прозрачности, технологической открытости и взаимной выгоды будет способствовать успешной реализации одного из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
Для справки: технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.
Узатом привлек компанию из Венгрии для внедрения технологий на строительстве АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Строительство АЭС: Узатом привлек венгерскую компанию для внедрения технологий
21 мая, 11:00
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