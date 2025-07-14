Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения
15:40 14.07.2025 (обновлено: 15:53 14.07.2025)
© Агентства "Узатом"Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС
© Агентства "Узатом"
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Особое внимание уделяют локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания СП на базе свободной экономической зоны.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения для обеспечения надежной и эффективной работы АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".
В рамках подготовки к реализации ключевого этапа строительства АЭС в Узбекистане проходят переговоры с участием представителей Агентства "Узатом", Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, венгерских компаний MVM EGI Zrt., Pólus, OTP Bank Uzbekistan, а также российских АО "Атомстройэкспорт" и АО "Атомэнергопроект".
© Агентства "Узатом"Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС
Узбекистан и Венгрия обсуждают внедрение систем сухого охлаждения на узбекской АЭС
© Агентства "Узатом"
“Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение моделей взаимодействия по поставке и производству "сухих" градирен — критически важного оборудования для обеспечения надежной и эффективной работы станции”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили локализации производства на территории Узбекистана, в том числе путем создания совместного предприятия на базе свободной экономической зоны. Как отмечалось, это позволит не только повысить долю местного участия в реализации проекта, но и заложит основу для последующего промышленного развития в регионе.
Предметом обсуждения также стал кадровый вопрос. Венгерская компания MVM EGI Zrt. подтвердила готовность содействовать подготовке и переподготовке специалистов, в том числе за счет организации образовательных программ, прохождения стажировок и предоставления необходимых условий для обучения.
“Стороны выразили уверенность, что развитие многоуровневого партнерства на основе прозрачности, технологической открытости и взаимной выгоды будет способствовать успешной реализации одного из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
Для справки: технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.