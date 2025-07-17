https://uz.sputniknews.ru/20250717/eaeu-potentsial-energetika-50595699.html

ЕАЭС обладает значительными энергетическими ресурсами — министр ЕЭК

ЕАЭС обладает значительными энергетическими ресурсами — министр ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Арзыбек Кожошев подчеркнул высокий энергетический потенциал стран "пятерки"

2025-07-17T11:00+0500

2025-07-17T11:00+0500

2025-07-17T11:00+0500

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энергетика

энергоресурсы

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. ЕАЭС обладает значительными энергетическими ресурсами, отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он выступил с докладом "Энергетика ЕАЭС в условиях энергетического перехода: вызовы и преимущества" в штаб-квартире Организации Объединенных Наций на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФВУ-2025).По его словам, в этих условиях важным является сбалансированное развитие как традиционных, так и возобновляемых источников энергии. Только такой подход способен обеспечить как национальную, так и глобальную энергетическую безопасность.Особое внимание он уделил интеграционным инициативам, включая создание общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, развитие трансграничной инфраструктуры и координацию климатической повестки стран-участниц ЕАЭС. В числе приоритетов Кожошев также отметил взаимодействие с международными партнерами и открытость к совместным проектам.

https://uz.sputniknews.ru/20250619/putin-mneniye-eaeu-50017230.html

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