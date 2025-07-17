https://uz.sputniknews.ru/20250717/kak-predotvratit-diabet-vtorogo-tipa-50589044.html

Врач: как предотвратить диабет второго типа

Врач: как предотвратить диабет второго типа

Sputnik Узбекистан

Сахарный диабет второго типа называют "ускоренным старением"

2025-07-17T22:02+0500

2025-07-17T22:02+0500

2025-07-17T22:02+0500

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Притормозить развитие сахарного диабета второго типа могут правильный рацион и физическая активность, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-геронтолога Екатерину Дудинскую.По ее словам, это заболевание продолжает стремительно распространяться, превратившись в одну из главных медицинских проблем современности.Также она предупредила, что, если у близких родственников был диабет 2-го типа, риск заболеть возрастает до 40–45%. Игнорировать это нельзя.Специалист подчеркнула, что основными факторами в предупреждении сахарного диабета второго типа являются не таблетки, а питание, движение и контроль веса — это снижает риск заболевания в разы.По словам врача, современная диетология стала гибче: полных запретов нет, но сладости и изделия из белой муки лучше минимизировать, если есть их в большом количестве, не помогут даже самые лучшие препараты.Альтернативой таким продуктам питания выступают цельнозерновые продукты: они усваиваются медленнее, не провоцируя гликемических "качелей". Речь идет не только о хлебе, но и о блинах, пирогах, пельменях. Эти продукты специалист советует не употреблять ежедневно.Для справки: диабет второго типа — серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

https://uz.sputniknews.ru/20250601/chto-mojet-vyzvat-diabet-49648308.html

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