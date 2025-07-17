Врач: как предотвратить диабет второго типа
© Getty Images / LordnУлыбающаяся пожилая пара бегает трусцой в парке
© Getty Images / Lordn
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Сахарный диабет второго типа называют "ускоренным старением".
Притормозить развитие сахарного диабета второго типа могут правильный рацион и физическая активность, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-геронтолога Екатерину Дудинскую.
По ее словам, это заболевание продолжает стремительно распространяться, превратившись в одну из главных медицинских проблем современности.
"Среди главных факторов риска — возраст старше 45 лет, низкая физическая активность, питание продуктами с большим содержанием углеводов и трансжиров (фастфуд и полуфабрикаты), болезни ЖКТ, артериальная гипертония, а также гестационный диабет в анамнезе", — рассказала врач.
Также она предупредила, что, если у близких родственников был диабет 2-го типа, риск заболеть возрастает до 40–45%. Игнорировать это нельзя.
Специалист подчеркнула, что основными факторами в предупреждении сахарного диабета второго типа являются не таблетки, а питание, движение и контроль веса — это снижает риск заболевания в разы.
"Данные международных исследований впечатляют: у пациентов с предиабетом, серьезно изменивших образ жизни, вероятность развития болезни сократилась на 70% — вдвое эффективнее, чем при приеме метформина", — сказала Дудинская.
По словам врача, современная диетология стала гибче: полных запретов нет, но сладости и изделия из белой муки лучше минимизировать, если есть их в большом количестве, не помогут даже самые лучшие препараты.
"Особую опасность представляют "быстрые углеводы" — белый хлеб, выпечка из муки тонкого помола. Она практически мгновенно поступает в кровь, вызывая резкий скачок сахара. Ни одно лекарство не успеет его "поймать", — пояснила врач.
Альтернативой таким продуктам питания выступают цельнозерновые продукты: они усваиваются медленнее, не провоцируя гликемических "качелей". Речь идет не только о хлебе, но и о блинах, пирогах, пельменях. Эти продукты специалист советует не употреблять ежедневно.
"Сахарный диабет второго типа еще называют "ускоренным старением", однако правильный рацион и физическая активность могут значительно притормозить этот процесс. Питание при диабете — эталон здоровья, полезный абсолютно всем", — резюмировала Дудинская.
Для справки: диабет второго типа — серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.