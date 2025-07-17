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Дорожная карта и бизнес-форум: Узбекистан и Словакия расширят промкооперацию
Дорожная карта и бизнес-форум: Узбекистан и Словакия расширят промкооперацию
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили углубление партнерства в сферах машиностроения, металлургии, агропромышленного комплекса, энергетики, фармацевтики, экологии, транспорта, финансов и развития инфраструктуры
2025-07-17T17:30+0500
2025-07-17T17:30+0500
узбекистан
словакия
промышленность
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан и Словакия намерены расширить промышленную кооперацию, сообщает пресс-служба МИПТ. В рамках рабочего визита в Словакию 15-16 июля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Братиславе переговоры с заместителем Премьер-министра — министром экономики Словакии Денисой Саковой, председателем правления Эксимбанка Растиславом Подхорцем, а также с руководителями ведущих промышленных и инвестиционных компаний этой страны.Решено подготовить совместную дорожную карту по всем озвученным инициативам, а также провести в Узбекистане осенью этого года двусторонний бизнес-форум.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/mirziyoyev-fitso-dokumenty-podpisaniye-49808342.html
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узбекистан словакия расширение промышленная кооперация
узбекистан словакия расширение промышленная кооперация

Дорожная карта и бизнес-форум: Узбекистан и Словакия расширят промкооперацию

17:30 17.07.2025
© Пресс-служба МИПТ РУз.Глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Братиславе переговоры с заместителем Премьер-министра — министром экономики Словакии Денисой Саковой
Глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Братиславе переговоры с заместителем Премьер-министра — министром экономики Словакии Денисой Саковой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2025
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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Стороны обсудили углубление партнерства в сферах машиностроения, металлургии, агропромышленного комплекса, энергетики, фармацевтики, экологии, транспорта, финансов и развития инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан и Словакия намерены расширить промышленную кооперацию, сообщает пресс-служба МИПТ.
В рамках рабочего визита в Словакию 15-16 июля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Братиславе переговоры с заместителем Премьер-министра — министром экономики Словакии Денисой Саковой, председателем правления Эксимбанка Растиславом Подхорцем, а также с руководителями ведущих промышленных и инвестиционных компаний этой страны.

"Стороны обсудили конкретные шаги по расширению промышленной кооперации и запуску новых производственных инициатив. Особое внимание уделено вопросам углублению партнерства в сферах машиностроения, металлургии, агропромышленного комплекса, энергетики, фармацевтики, экологии, транспорта, финансов и развития инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Решено подготовить совместную дорожную карту по всем озвученным инициативам, а также провести в Узбекистане осенью этого года двусторонний бизнес-форум.
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