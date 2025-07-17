https://uz.sputniknews.ru/20250717/uzbekistan-i-slovakiya-rasshiryat-promkooperatsiyu-50607384.html

Дорожная карта и бизнес-форум: Узбекистан и Словакия расширят промкооперацию

Дорожная карта и бизнес-форум: Узбекистан и Словакия расширят промкооперацию

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили углубление партнерства в сферах машиностроения, металлургии, агропромышленного комплекса, энергетики, фармацевтики, экологии, транспорта, финансов и развития инфраструктуры

2025-07-17T17:30+0500

2025-07-17T17:30+0500

2025-07-17T17:30+0500

узбекистан

словакия

промышленность

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан и Словакия намерены расширить промышленную кооперацию, сообщает пресс-служба МИПТ. В рамках рабочего визита в Словакию 15-16 июля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Братиславе переговоры с заместителем Премьер-министра — министром экономики Словакии Денисой Саковой, председателем правления Эксимбанка Растиславом Подхорцем, а также с руководителями ведущих промышленных и инвестиционных компаний этой страны.Решено подготовить совместную дорожную карту по всем озвученным инициативам, а также провести в Узбекистане осенью этого года двусторонний бизнес-форум.

https://uz.sputniknews.ru/20250609/mirziyoyev-fitso-dokumenty-podpisaniye-49808342.html

узбекистан

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