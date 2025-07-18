https://uz.sputniknews.ru/20250718/uzbekistan-importiruet-iz-mongolii-100-tysyach-golov-melkogo-rogatogo-skota--postanovlenie-50635351.html

Узбекистан импортирует из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота — постановление

Узбекистан импортирует из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота — постановление

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на реализацию договоренностей в сельскохозяйственной и продовольственной сферах... 18.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-18T13:36+0500

2025-07-18T13:36+0500

2025-07-18T14:30+0500

монголия

узбекистан

скот

постановление

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекистан в 2025 – 2027 годы завезет из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота и с помощью селекционно-племенных работ доведет их поголовье к 2030 году до 1 млн. Об этом говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.Документ предусматривает меры по реализации договоренностей в сельскохозяйственной и продовольственной сферах, достигнутых в ходе государственного визита на высшем уровне в Монголию 24-25 июня этого года.Основными показателями мер, реализуемых в сельскохозяйственной и продовольственной сферах в 2025–2026 годы между Узбекистаном и Монголией были определены:В соответствии с документом, при импорте животных в период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2027 года субъектам предпринимательства за счет средств госбюджета будет компенсироваться 50% затрат на транспортировку воздушным транспортом.Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в УзбекистанКроме того, предпринимателям для разведения скота из Монголии будут выделяться льготные кредиты международных финансовых институтов, привлеченных в направлении животноводства, — на пятилетний срок, включая двухлетний льготный период, по ставке 10% годовых, включая 3% банковской маржи.В январе 2024 года Узбекистан впервые закупил 1,44 тысячи голов овец из Монголии для развития животноводства в Навоийской области. Планируется расширить разведение монгольского скота еще на несколько регионов республики.

https://uz.sputniknews.ru/20250625/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-mongolii-50152969.html

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