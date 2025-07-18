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Узбекистан импортирует из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота — постановление
Узбекистан импортирует из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота — постановление
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на реализацию договоренностей в сельскохозяйственной и продовольственной сферах... 18.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-18T13:36+0500
2025-07-18T13:36+0500
2025-07-18T14:30+0500
монголия
узбекистан
скот
постановление
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекистан в 2025 – 2027 годы завезет из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота и с помощью селекционно-племенных работ доведет их поголовье к 2030 году до 1 млн. Об этом говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.Документ предусматривает меры по реализации договоренностей в сельскохозяйственной и продовольственной сферах, достигнутых в ходе государственного визита на высшем уровне в Монголию 24-25 июня этого года.Основными показателями мер, реализуемых в сельскохозяйственной и продовольственной сферах в 2025–2026 годы между Узбекистаном и Монголией были определены:В соответствии с документом, при импорте животных в период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2027 года субъектам предпринимательства за счет средств госбюджета будет компенсироваться 50% затрат на транспортировку воздушным транспортом.Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в УзбекистанКроме того, предпринимателям для разведения скота из Монголии будут выделяться льготные кредиты международных финансовых институтов, привлеченных в направлении животноводства, — на пятилетний срок, включая двухлетний льготный период, по ставке 10% годовых, включая 3% банковской маржи.В январе 2024 года Узбекистан впервые закупил 1,44 тысячи голов овец из Монголии для развития животноводства в Навоийской области. Планируется расширить разведение монгольского скота еще на несколько регионов республики.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-mongolii-50152969.html
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узбекистан импорт монголия мелкий рогатый скот постановление
узбекистан импорт монголия мелкий рогатый скот постановление
Узбекистан импортирует из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота — постановление
13:36 18.07.2025 (обновлено: 14:30 18.07.2025)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на реализацию договоренностей в сельскохозяйственной и продовольственной сферах, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в Монголию.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Узбекистан в 2025 – 2027 годы завезет из Монголии 100 тысяч голов мелкого рогатого скота и с помощью селекционно-племенных работ доведет их поголовье к 2030 году до 1 млн. Об этом говорится
в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.
Документ предусматривает меры по реализации договоренностей в сельскохозяйственной и продовольственной сферах, достигнутых в ходе государственного визита на высшем уровне в Монголию 24-25 июня этого года.
"Ввоз из Монголии в Узбекистан 100 тысяч голов мелкого рогатого скота и доведение их поголовья к концу 2029 года до 1 миллиона путем их разведения в местных условиях с помощью селекционно-племенных работ", — говорится в документе.
Основными показателями мер, реализуемых в сельскохозяйственной и продовольственной сферах в 2025–2026 годы между Узбекистаном и Монголией были определены:
ввоз из Монголии в Узбекистан 100 тысяч голов мелкого рогатого скота и доведение их поголовья к концу 2029 года до 1 млн путем разведения в местных условиях с помощью селекционно-племенных работ;
организация поэтапной переработки шерсти и кашемира, а также производства готовой продукции;
принятие мер по увеличению в 10 раз объема экспорта плодоовощной и продовольственной продукции в Монголию с его ежегодным ростом;
налаживание между Узбекистаном и Монголией обмена опытом и повышения квалификации специалистов в сфере производства сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с документом, при импорте животных в период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2027 года субъектам предпринимательства за счет средств госбюджета будет компенсироваться 50% затрат на транспортировку воздушным транспортом.
Кроме того, предпринимателям для разведения скота из Монголии будут выделяться льготные кредиты международных финансовых институтов, привлеченных в направлении животноводства, — на пятилетний срок, включая двухлетний льготный период, по ставке 10% годовых, включая 3% банковской маржи.
В январе 2024 года Узбекистан впервые закупил 1,44 тысячи голов овец из Монголии для развития животноводства в Навоийской области. Планируется расширить разведение монгольского скота еще на несколько регионов республики.