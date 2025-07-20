https://uz.sputniknews.ru/20250720/uzbekistana-kazaxstan-novye-turisticheskie-marshruty-50666059.html

Узбекистан и Казахстан договорились организовать новые туристические маршруты

Узбекистан и Казахстан договорились организовать новые туристические маршруты

Sputnik Узбекистан

Воркшоп в формате B2B объединил около 16 туристических агентств из Узбекистана и порядка 70 из Казахстана, а также представителей санаторно-курортных учреждений, оздоровительных центров, гостиниц и медицинского туризма

2025-07-20T11:50+0500

2025-07-20T11:50+0500

2025-07-20T11:50+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Туркомпании Узбекистана и Казахстана договорились организовать новые туристические маршруты, сообщает ИА "Дунё".Казахстанская авиакомпания "FlyArystan" при содействии Комитета по туризму и Генерального консульства Узбекистана городе Атырау провела турпрезентацию и воркшоп, приуроченные к торжественному открытию регулярного авиасообщения по маршруту Атырау – Ташкент.Первым рейсом из Ташкента в Атырау прибыла делегация Узбекистана. Как отмечалось, новые прямые рейсы из Западного Казахстана в Узбекистан послужат развитию деловых, культурных и туристических связей между двумя странами.В свою очередь, представители Атырауской области презентовали туристический потенциал своего региона: природные, исторические и этнотуристические объекты, уделив особое внимание селу Сарайчик, участкам реки Кигач, покрытым цветами лотоса, и заводу по разведению осетровых рыб.Делегация Узбекистана ознакомилась с туристическим потенциалом Атырауской области, посетив живописные участки реки Урал и интерактивный музей "ЭмбаМунайГаз", демонстрирующий промышленное наследие региона.Кроме того, ее пригласили на международный фестиваль лотосов "Lotusfest-2025", который откроется 26 июля этого года в Атырау.

https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-vostochnyy-kazaxstan-sotrudnichestvo-50438678.html

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