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https://uz.sputniknews.ru/20250720/uzbekistana-kazaxstan-novye-turisticheskie-marshruty-50666059.html
Узбекистан и Казахстан договорились организовать новые туристические маршруты
Узбекистан и Казахстан договорились организовать новые туристические маршруты
Sputnik Узбекистан
Воркшоп в формате B2B объединил около 16 туристических агентств из Узбекистана и порядка 70 из Казахстана, а также представителей санаторно-курортных учреждений, оздоровительных центров, гостиниц и медицинского туризма
2025-07-20T11:50+0500
2025-07-20T11:50+0500
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казахстан
сотрудничество
туризм
общество
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Туркомпании Узбекистана и Казахстана договорились организовать новые туристические маршруты, сообщает ИА "Дунё".Казахстанская авиакомпания "FlyArystan" при содействии Комитета по туризму и Генерального консульства Узбекистана городе Атырау провела турпрезентацию и воркшоп, приуроченные к торжественному открытию регулярного авиасообщения по маршруту Атырау – Ташкент.Первым рейсом из Ташкента в Атырау прибыла делегация Узбекистана. Как отмечалось, новые прямые рейсы из Западного Казахстана в Узбекистан послужат развитию деловых, культурных и туристических связей между двумя странами.В свою очередь, представители Атырауской области презентовали туристический потенциал своего региона: природные, исторические и этнотуристические объекты, уделив особое внимание селу Сарайчик, участкам реки Кигач, покрытым цветами лотоса, и заводу по разведению осетровых рыб.Делегация Узбекистана ознакомилась с туристическим потенциалом Атырауской области, посетив живописные участки реки Урал и интерактивный музей "ЭмбаМунайГаз", демонстрирующий промышленное наследие региона.Кроме того, ее пригласили на международный фестиваль лотосов "Lotusfest-2025", который откроется 26 июля этого года в Атырау.
https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-vostochnyy-kazaxstan-sotrudnichestvo-50438678.html
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узбекистан казахстан туристические маршруты
узбекистан казахстан туристические маршруты

Узбекистан и Казахстан договорились организовать новые туристические маршруты

11:50 20.07.2025
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Воркшоп в формате B2B объединил около 16 туристических агентств РУз и порядка 70 РК а также представителей санаторно-курортных учреждений, оздоровительных центров, гостиниц и медицинского туризма.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Туркомпании Узбекистана и Казахстана договорились организовать новые туристические маршруты, сообщает ИА "Дунё".
Казахстанская авиакомпания "FlyArystan" при содействии Комитета по туризму и Генерального консульства Узбекистана городе Атырау провела турпрезентацию и воркшоп, приуроченные к торжественному открытию регулярного авиасообщения по маршруту Атырау – Ташкент.
© ИА "Дунё"Первым рейсом из Ташкента в Атырау прибыла делегация Узбекистана
Первым рейсом из Ташкента в Атырау прибыла делегация Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Первым рейсом из Ташкента в Атырау прибыла делегация Узбекистана
© ИА "Дунё"
Первым рейсом из Ташкента в Атырау прибыла делегация Узбекистана. Как отмечалось, новые прямые рейсы из Западного Казахстана в Узбекистан послужат развитию деловых, культурных и туристических связей между двумя странами.
“Воркшоп в формате B2B объединил около 16 туристических агентств из Узбекистана и около 70 из Казахстана, а также представителей санаторно-курортных учреждений, оздоровительных центров, гостиниц и медицинского туризма. Делегация Узбекистана представила направления гастрономического, экологического, культурного и медицинского туризма, а также новые туристические маршруты и зоны отдыха в различных регионах страны”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, представители Атырауской области презентовали туристический потенциал своего региона: природные, исторические и этнотуристические объекты, уделив особое внимание селу Сарайчик, участкам реки Кигач, покрытым цветами лотоса, и заводу по разведению осетровых рыб.
Делегация Узбекистана ознакомилась с туристическим потенциалом Атырауской области, посетив живописные участки реки Урал и интерактивный музей "ЭмбаМунайГаз", демонстрирующий промышленное наследие региона.
Кроме того, ее пригласили на международный фестиваль лотосов "Lotusfest-2025", который откроется 26 июля этого года в Атырау.
“По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и реализации совместных туристических инициатив”, — говорится в сообщении.
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
10 июля, 13:20
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