https://uz.sputniknews.ru/20250725/abdulla-aripov-forum-altay-vsesezonnye-kurorty-uzbekistan-50845423.html

Абдулла Арипов пригласил участников форума на Алтае на всесезонные курорты Узбекистана

Абдулла Арипов пригласил участников форума на Алтае на всесезонные курорты Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Арипов: Узбекистан обладает уникальными эко-системами – от пустынь и гор до биосфер-резерватов, включенных в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

2025-07-25T13:36+0500

2025-07-25T13:36+0500

2025-07-25T13:36+0500

экология

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил участников международной экологической конференции на Алтае посетить всесезонные курорты, созданные для развития экотуризма в Узбекистане.Премьер Узбекистана выступил на Международной экологической конференции в республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" с 24 по 26 июля. В ней принимают участие правительственные делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмистана и Узбекистана.Он отметил, что в республике особое внимание уделяется развитию экотуризма, сочетающего отдых с заботой о природе.В Самарканде стало на две туристические деревни больше.Премьер напомнил, что в 2023 году деревня Сентоб в Навоийской области страны была признана Всемирной туристской организацией лучшей туристической деревней, а Самарканд – мировой столицей культурного туризма.

https://uz.sputniknews.ru/20250721/v-surxandarinskoy-oblasti-turisticheskix-dereven-stalo-bolshe--foto-50686232.html

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