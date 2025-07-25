https://uz.sputniknews.ru/20250725/abdulla-aripov-forum-altay-vsesezonnye-kurorty-uzbekistan-50845423.html
Абдулла Арипов пригласил участников форума на Алтае на всесезонные курорты Узбекистана
Абдулла Арипов пригласил участников форума на Алтае на всесезонные курорты Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Арипов: Узбекистан обладает уникальными эко-системами – от пустынь и гор до биосфер-резерватов, включенных в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
2025-07-25T13:36+0500
2025-07-25T13:36+0500
2025-07-25T13:36+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил участников международной экологической конференции на Алтае посетить всесезонные курорты, созданные для развития экотуризма в Узбекистане.Премьер Узбекистана выступил на Международной экологической конференции в республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" с 24 по 26 июля. В ней принимают участие правительственные делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмистана и Узбекистана.Он отметил, что в республике особое внимание уделяется развитию экотуризма, сочетающего отдых с заботой о природе.В Самарканде стало на две туристические деревни больше.Премьер напомнил, что в 2023 году деревня Сентоб в Навоийской области страны была признана Всемирной туристской организацией лучшей туристической деревней, а Самарканд – мировой столицей культурного туризма.
https://uz.sputniknews.ru/20250721/v-surxandarinskoy-oblasti-turisticheskix-dereven-stalo-bolshe--foto-50686232.html
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абдулла арипов форум алтай всесезонные курорты узбекистан премьер-министр туризм
абдулла арипов форум алтай всесезонные курорты узбекистан премьер-министр туризм
Абдулла Арипов пригласил участников форума на Алтае на всесезонные курорты Узбекистана
Арипов: Узбекистан обладает уникальными эко-системами – от пустынь и гор до биосфер-резерватов, включенных в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил участников международной экологической конференции на Алтае посетить всесезонные курорты, созданные для развития экотуризма в Узбекистане.
Премьер Узбекистана выступил на Международной экологической конференции в республике Алтай. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" с 24 по 26 июля. В ней принимают участие правительственные делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмистана и Узбекистана.
"Мы активно реализуем проекты по созданию всесезонных курортов. Развиваем горнолыжные комплексы. Приглашаем всех вас открыть для себя природой природные и культурные богатства Узбекистана", – сказал Арипов.
Он отметил, что в республике особое внимание уделяется развитию экотуризма, сочетающего отдых с заботой о природе.
"Узбекистан обладает уникальными эко-системами – от пустынь и гор до биосфер-резерватов, включенных в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО", – добавил Арипов.
Премьер напомнил, что в 2023 году деревня Сентоб в Навоийской области страны была признана Всемирной туристской организацией лучшей туристической деревней, а Самарканд – мировой столицей культурного туризма.