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https://uz.sputniknews.ru/20250725/v-tashkente-startoval-chempionat-mira-po-voleybolu-50844010.html
В Ташкенте впервые стартовал чемпионат мира U19 по волейболу
В Ташкенте впервые стартовал чемпионат мира U19 по волейболу
Sputnik Узбекистан
Юные волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В рамках чемпионата мира по волейболу (U19), проходят матчи первого тура среди юношей. Команда Узбекистана, сыгравшая против Турции, выиграла все три сета.
2025-07-25T12:46+0500
2025-07-25T13:00+0500
волейбол
ташкент
спортивные соревнования
игра
узбекистан
турция
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Ташкенте стартовал чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет, который впервые проводится в республике, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.Чемпионат мира U19 по волейболу продлится с 24 июля по 23 августа. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран мира.Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоялась в спортивном комплексе "Юнусабад" в Ташкенте.В мероприятии приняли участие руководители Международной федерации волейбола, Министерств Внутренних дел и Спорта Республики Узбекистан, Национального Олимпийского комитета и Федерации волейбола страны. Выступая на церемонии, официальные лица подчеркнули, что в Узбекистане уделяется большое внимание развитию командных видов спорта и в результате волейбол постепенно становится одним из любимых видов спорта среди молодежи.В свою очередь, иностранные гости особо отметили высокий уровень организации столь престижного международного турнира и развития спортивной инфраструктуры в Узбекистане. Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане – подробностиПосле окончания мероприятия официальные лица встретились с представителями отечественной сборной и пожелали им удачи перед важными матчами.Молодые волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В матче первого тура против Турции команда республики одержала убедительную победу в трех сетах.Узбекистан 3 – 0 Турция (25:22, 25:19, 25:17)
https://uz.sputniknews.ru/20250715/tashkent-chempionat-mira-voleybol-50544758.html
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ташкент чемпионат мира волейбол спорт
ташкент чемпионат мира волейбол спорт

В Ташкенте впервые стартовал чемпионат мира U19 по волейболу

12:46 25.07.2025 (обновлено: 13:00 25.07.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
© НОК Узбекистана
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Юные волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В рамках чемпионата мира по волейболу (U19), проходят матчи первого тура среди юношей. Команда Узбекистана, сыгравшая против Турции, выиграла все три сета.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Ташкенте стартовал чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет, который впервые проводится в республике, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Чемпионат мира U19 по волейболу продлится с 24 июля по 23 августа. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран мира.
Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоялась в спортивном комплексе "Юнусабад" в Ташкенте.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
В мероприятии приняли участие руководители Международной федерации волейбола, Министерств Внутренних дел и Спорта Республики Узбекистан, Национального Олимпийского комитета и Федерации волейбола страны.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
Выступая на церемонии, официальные лица подчеркнули, что в Узбекистане уделяется большое внимание развитию командных видов спорта и в результате волейбол постепенно становится одним из любимых видов спорта среди молодежи.
В свою очередь, иностранные гости особо отметили высокий уровень организации столь престижного международного турнира и развития спортивной инфраструктуры в Узбекистане.
Как будут развивать командные виды спорта в Узбекистане – подробности
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
После окончания мероприятия официальные лица встретились с представителями отечественной сборной и пожелали им удачи перед важными матчами.
Молодые волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В матче первого тура против Турции команда республики одержала убедительную победу в трех сетах.
Узбекистан 3 – 0 Турция (25:22, 25:19, 25:17)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
В Ташкенте впервые пройдет чемпионат мира по волейболу — дата
15 июля, 13:35
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