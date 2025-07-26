https://uz.sputniknews.ru/20250726/kitayskaya-kompaniya-realizuet-tri-proekta-zelenoy-energetiki-uzbekistan-50861353.html

Китайские компании реализуют три проекта "зеленой" энергетики в Узбекистане

Китайские компании реализуют три проекта "зеленой" энергетики в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.

2025-07-26T15:56+0500

2025-07-26T15:56+0500

2025-07-26T16:09+0500

энергетика

узбекистан

китай

возобновляемые источники энергии

министерство энергетики узбекистана

низкоуглеродная энергетика

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан заключил новые соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.Первое соглашение предусматривает консультационные услуги по проекту строительства ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Пешкунском районе Бухарской области. В министерстве отметили, что проект является одним из крупнейших в Центральной Азии и способен обеспечить чистой энергией сотни тысяч домохозяйств.Второе соглашение также предусматривает консультационные услуги по проекту системы хранения электроэнергии мощностью 100 МВт, которую планируют построить в Ташкенте.Третье соглашение подразумевает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию реализуемых проектов.Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридораДанные проекты являются частью национальной программы Узбекистана по достижению целей устойчивого развития и переходу к низкоуглеродной экономике, добавили в Минэнерго.

https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-prompredpriyatiya-zelenaya-energiya-50130886.html

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