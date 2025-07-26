Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250726/kitayskaya-kompaniya-realizuet-tri-proekta-zelenoy-energetiki-uzbekistan-50861353.html
Китайские компании реализуют три проекта "зеленой" энергетики в Узбекистане
Китайские компании реализуют три проекта "зеленой" энергетики в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.
2025-07-26T15:56+0500
2025-07-26T16:09+0500
энергетика
узбекистан
китай
возобновляемые источники энергии
министерство энергетики узбекистана
низкоуглеродная энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1a/50861812_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2800ca67d9bb58c4438c6a4fa35a0a08.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан заключил новые соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.Первое соглашение предусматривает консультационные услуги по проекту строительства ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Пешкунском районе Бухарской области. В министерстве отметили, что проект является одним из крупнейших в Центральной Азии и способен обеспечить чистой энергией сотни тысяч домохозяйств.Второе соглашение также предусматривает консультационные услуги по проекту системы хранения электроэнергии мощностью 100 МВт, которую планируют построить в Ташкенте.Третье соглашение подразумевает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию реализуемых проектов.Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридораДанные проекты являются частью национальной программы Узбекистана по достижению целей устойчивого развития и переходу к низкоуглеродной экономике, добавили в Минэнерго.
https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-prompredpriyatiya-zelenaya-energiya-50130886.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1a/50861812_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9f4c7d2274247a94b41380324747711d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
китай зеленая энергетика узбекистан проекты соглашения
китай зеленая энергетика узбекистан проекты соглашения

Китайские компании реализуют три проекта "зеленой" энергетики в Узбекистане

15:56 26.07.2025 (обновлено: 16:09 26.07.2025)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаУзбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере зеленой энергетики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2025
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Подписаться
Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан заключил новые соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаУзбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере зеленой энергетики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2025
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Первое соглашение предусматривает консультационные услуги по проекту строительства ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Пешкунском районе Бухарской области.
В министерстве отметили, что проект является одним из крупнейших в Центральной Азии и способен обеспечить чистой энергией сотни тысяч домохозяйств.
Второе соглашение также предусматривает консультационные услуги по проекту системы хранения электроэнергии мощностью 100 МВт, которую планируют построить в Ташкенте.
Третье соглашение подразумевает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию реализуемых проектов.
Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридора
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаУзбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере зеленой энергетики. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2025
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Данные проекты являются частью национальной программы Узбекистана по достижению целей устойчивого развития и переходу к низкоуглеродной экономике, добавили в Минэнерго.
Солнечная энергетическая система и ветряные турбины - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать "зеленую" энергию
24 июня, 11:40
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0