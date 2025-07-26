Китайские компании реализуют три проекта "зеленой" энергетики в Узбекистане
15:56 26.07.2025 (обновлено: 16:09 26.07.2025)
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаУзбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Подписаться
Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан заключил новые соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Представители компаний Wind and Solarshine for Electricity Distribution Panels Manufacturing и China Energy International Group подписали документы, направленные на развитие сферы возобновляемой энергетики и модернизацию энергетической инфраструктуры.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаУзбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Первое соглашение предусматривает консультационные услуги по проекту строительства ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Пешкунском районе Бухарской области.
В министерстве отметили, что проект является одним из крупнейших в Центральной Азии и способен обеспечить чистой энергией сотни тысяч домохозяйств.
Второе соглашение также предусматривает консультационные услуги по проекту системы хранения электроэнергии мощностью 100 МВт, которую планируют построить в Ташкенте.
Третье соглашение подразумевает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию реализуемых проектов.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаУзбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
Узбекистан заключил соглашения с китайской компанией по проектам в сфере "зеленой" энергетики.
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Данные проекты являются частью национальной программы Узбекистана по достижению целей устойчивого развития и переходу к низкоуглеродной экономике, добавили в Минэнерго.