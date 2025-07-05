https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-azerbaydjan-kazaxstan-sozdali-sp-zeleniy-energokoridor-50366345.html

Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридора

Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридора

Sputnik Узбекистан

Проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, продвижение устойчивой энергетики и расширение экспорта возобновляемых источников энергии в Европу.

2025-07-05T17:30+0500

2025-07-05T17:30+0500

2025-07-05T18:20+0500

узбекистан

энергетика

европа

азербайджан

казахстан

подписание документов

меморандум

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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Энергетические компании Узбекистана, Азербайджана и Казахстана учредили совместное предприятие для реализации проекта "зеленого" энергетического коридора в Европу. Об этом сообщает компания "Национальные электрические сети".Подписание соглашения об учреждении и утверждение устава совместного предприятия состоялось в Баку. Свои подписи под документом поставили представители азербайджанского ОАО "Азерэнержи", АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и "KEGOC" (Казахстан). Новая компания ООО Green Corridor Alliance зарегистрирована в столице Азербайджана. Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области "зеленой" энергииКак отметили в пресс-службе, проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, продвижение устойчивой энергетики и расширение экспорта возобновляемых источников энергии в Европу.Напомним, что в ноябре 2024 года, в рамках международного климатического саммита COP-29, проходившего в Баку, президенты Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии.Создание нового предприятия является практическим продолжением данного соглашения.Узбекистан ратифицировал соглашение о зеленой энергии с Казахстаном и Азербайджаном

https://uz.sputniknews.ru/20250405/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-podpisali-memorandum-o-zelenom-energokoridore-48742472.html

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