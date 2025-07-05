https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-azerbaydjan-kazaxstan-sozdali-sp-zeleniy-energokoridor-50366345.html
Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридора
Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридора
Sputnik Узбекистан
Проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, продвижение устойчивой энергетики и расширение экспорта возобновляемых источников энергии в Европу.
2025-07-05T17:30+0500
2025-07-05T17:30+0500
2025-07-05T18:20+0500
узбекистан
энергетика
европа
азербайджан
казахстан
подписание документов
меморандум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/05/50366469_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7fa3c55de98baee0aee10fc447ef88aa.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Энергетические компании Узбекистана, Азербайджана и Казахстана учредили совместное предприятие для реализации проекта "зеленого" энергетического коридора в Европу. Об этом сообщает компания "Национальные электрические сети".Подписание соглашения об учреждении и утверждение устава совместного предприятия состоялось в Баку. Свои подписи под документом поставили представители азербайджанского ОАО "Азерэнержи", АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и "KEGOC" (Казахстан). Новая компания ООО Green Corridor Alliance зарегистрирована в столице Азербайджана. Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области "зеленой" энергииКак отметили в пресс-службе, проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, продвижение устойчивой энергетики и расширение экспорта возобновляемых источников энергии в Европу.Напомним, что в ноябре 2024 года, в рамках международного климатического саммита COP-29, проходившего в Баку, президенты Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии.Создание нового предприятия является практическим продолжением данного соглашения.Узбекистан ратифицировал соглашение о зеленой энергии с Казахстаном и Азербайджаном
https://uz.sputniknews.ru/20250405/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-podpisali-memorandum-o-zelenom-energokoridore-48742472.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/05/50366469_96:0:1232:852_1920x0_80_0_0_b657f7429632fd3572ac2cce645eec3b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан азербайджан казахстан зеленый энергокоридор европа предприятие энергетика
узбекистан азербайджан казахстан зеленый энергокоридор европа предприятие энергетика
Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создали СП для "зеленого" энергокоридора
17:30 05.07.2025 (обновлено: 18:20 05.07.2025)
Проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, продвижение устойчивой энергетики и расширение экспорта возобновляемых источников энергии в Европу.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik.
Энергетические компании Узбекистана, Азербайджана и Казахстана учредили совместное предприятие для реализации проекта "зеленого" энергетического коридора в Европу. Об этом сообщает
компания "Национальные электрические сети".
Подписание соглашения об учреждении и утверждение устава совместного предприятия состоялось в Баку. Свои подписи под документом поставили представители азербайджанского ОАО "Азерэнержи", АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и "KEGOC" (Казахстан). Новая компания ООО Green Corridor Alliance зарегистрирована в столице Азербайджана.
Как отметили в пресс-службе, проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, продвижение устойчивой энергетики и расширение экспорта возобновляемых источников энергии в Европу.
"Реализация проекта будет иметь важное значение для обеспечения энергетической безопасности наших стран, достижения наших целей устойчивого развития и экспорта „зеленой“ энергии в Европу", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ноябре 2024 года, в рамках международного климатического саммита COP-29, проходившего в Баку, президенты Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой" энергии.
Создание нового предприятия является практическим продолжением данного соглашения.