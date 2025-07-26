https://uz.sputniknews.ru/20250726/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-50860778.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Российские бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.

2025-07-26T14:48+0500

2025-07-26T14:48+0500

2025-07-26T14:51+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.В зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

https://uz.sputniknews.ru/20250723/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-varachino-v-sumskoy-oblasti-50803697.html

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