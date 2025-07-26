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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250726/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-50860778.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
2025-07-26T14:48+0500
2025-07-26T14:51+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.В зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20250723/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-varachino-v-sumskoy-oblasti-50803697.html
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всу сво россия украина спецоперация днр зеленый гай днр малиевка днепропетровская область минобороны
всу сво россия украина спецоперация днр зеленый гай днр малиевка днепропетровская область минобороны

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

14:48 26.07.2025 (обновлено: 14:51 26.07.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДесантно-штурмовой полк ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Десантно-штурмовой полк ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Российские бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — сообщили в ведомстве.
Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
В зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
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