https://uz.sputniknews.ru/20250726/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-50860778.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
2025-07-26T14:48+0500
2025-07-26T14:48+0500
2025-07-26T14:51+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.В зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20250723/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-varachino-v-sumskoy-oblasti-50803697.html
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всу сво россия украина спецоперация днр зеленый гай днр малиевка днепропетровская область минобороны
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
14:48 26.07.2025 (обновлено: 14:51 26.07.2025)
Российские бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом говорится
в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — сообщили в ведомстве.
Российские бойцы также нанесли поражение двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Великомихайловки, Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Искры в ДНР и Темировки в Запорожской области.
В зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.