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Узбекский таэквондист стал чемпионом "Большого шлема" в Монголии
Узбекский таэквондист стал чемпионом "Большого шлема" в Монголии
Sputnik Узбекистан
В финальной схватке спортсмен одолел призера летних Олимпийских игр Париж-2024, молдавского дзюдоиста Дениса Виеру.
2025-07-26T09:42+0500
2025-07-26T09:42+0500
2025-07-26T09:42+0500
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узбекистан
монголия
турнир
спортивные соревнования
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Абдурахим Нутфуллаев завоевал золотую медаль на седьмом турнире "Большого шлема" по дзюдо в Монголии, сообщили в пресс-службе НОК.Соревнования проходят в Улан‑Баторе с 25 по 27 июля. Уже в перый день турнира сборная Узбекистана завоевала награду высшей пробы. Узбекские таэквондисты завоевали очередное золото на турнире в КорееОтмечается, что в финальной схватке он одолел призера летних Олимпийских игр Париж-2024, молдавского дзюдоиста Дениса Виеру.В турнире участвуют 236 дзюдоистов из 28 стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20250724/universiada-germaniya-uzbekistan-medali-50820173.html
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таэквондо чемпион большой шлем монголия узбекистан нутфуллаев дзюдо улан-батор
таэквондо чемпион большой шлем монголия узбекистан нутфуллаев дзюдо улан-батор
Узбекский таэквондист стал чемпионом "Большого шлема" в Монголии
В финальной схватке спортсмен одолел призера летних Олимпийских игр Париж-2024, молдавского дзюдоиста Дениса Виеру.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Представитель сборной Узбекистана Абдурахим Нутфуллаев завоевал золотую медаль на седьмом турнире "Большого шлема" по дзюдо в Монголии, сообщили
в пресс-службе НОК.
Соревнования проходят в Улан‑Баторе с 25 по 27 июля. Уже в перый день турнира сборная Узбекистана завоевала награду высшей пробы.
"Абдурахим Нутфуллаев одолел призера Олимпиады и стал чемпионом "Большого шлема" в Улан-Баторе. В весовой категории до 66 кг наш соотечественник Абдурахим Нутфуллаев одержал победу над всеми соперниками и стал чемпионом турнира", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в финальной схватке он одолел призера летних Олимпийских игр Париж-2024, молдавского дзюдоиста Дениса Виеру.
В турнире участвуют 236 дзюдоистов из 28 стран мира.