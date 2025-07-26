https://uz.sputniknews.ru/20250726/uzbekskiy-taekvondist-stal-chempionom-bolshogo-shlema-mongolii-50856359.html

Узбекский таэквондист стал чемпионом "Большого шлема" в Монголии

Узбекский таэквондист стал чемпионом "Большого шлема" в Монголии

Sputnik Узбекистан

В финальной схватке спортсмен одолел призера летних Олимпийских игр Париж-2024, молдавского дзюдоиста Дениса Виеру.

2025-07-26T09:42+0500

2025-07-26T09:42+0500

2025-07-26T09:42+0500

дзюдо

узбекистан

монголия

турнир

спортивные соревнования

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Абдурахим Нутфуллаев завоевал золотую медаль на седьмом турнире "Большого шлема" по дзюдо в Монголии, сообщили в пресс-службе НОК.Соревнования проходят в Улан‑Баторе с 25 по 27 июля. Уже в перый день турнира сборная Узбекистана завоевала награду высшей пробы. Узбекские таэквондисты завоевали очередное золото на турнире в КорееОтмечается, что в финальной схватке он одолел призера летних Олимпийских игр Париж-2024, молдавского дзюдоиста Дениса Виеру.В турнире участвуют 236 дзюдоистов из 28 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20250724/universiada-germaniya-uzbekistan-medali-50820173.html

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