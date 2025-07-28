В Узбекистане усилят контроль за исполнением президентских и правительственных документов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В процессе контроля за исполнительской дисциплиной будут использовать технологии искусственного интеллекта.
ТАШКЕНТ, 28 июля — Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за исполнением президентских и правительственных документов. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст.
В соответствии с документом, основными направлениями организации исполнительской дисциплины в госорганах и организациях, органах исполнительной власти на местах, хозяйственных объединениях и других организациях являются:
внедрение эффективных механизмов контроля за исполнением законов, указов, постановлений, распоряжений и поручений президента Узбекистана;
качественная организация работ по изучению результативности реформ и укреплению исполнительской дисциплины в регионах;
повышение ответственности первых руководителей госорганов и организаций за обеспечение исполнения;
внедрение технологий искусственного интеллекта в процессы контроля за исполнительской дисциплиной.
Перед Счетной палатой поставлены дополнительные задачи:
наряду с изучением целевого расходования средств, выделенных в рамках законов, указов, постановлений, распоряжений и поручений президента РУз, проводить анализ их эффективности для населения и предпринимателей;
разрабатывать и реализовывать комплексные меры по укреплению исполнительской дисциплины, повышению персональной ответственности должностных лиц, достижению результативности реформ, осуществляемых главой государства;
осуществлять координацию деятельности госорганов и организаций по исполнению актов законодательства и поручений.
С 1 сентября 2025-го Счетной палате дополнительно выделят 10 штатных единиц управленческого персонала за счет сокращаемых штатных единиц внебюджетного Пенсионного фонда при Минэкономфине.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года:
ответственные за исполнительскую дисциплину структурные подразделения перейдут в непосредственное подчинение первых руководителей в качестве отдельного подразделения в госорганах и организациях;
внедрят практику повышения квалификации работников ответственного за исполнительскую дисциплину подразделения госорганов и организаций в Счетной палате, Кабмине и Минюсте один раз в каждые три года на основе плана-графика.
В связи с внедрением нового порядка контроля исполнения решений Кабинета Министров:
в структуре центрального аппарата Минюста в рамках его действующих штатных единиц создадут состоящее из 20 штатных единиц и подчиняющееся непосредственно министру юстиции Управление по контролю за исполнением актов Президента и Правительства на базе Управления по контролю за исполнением актов и поручений Президента РУз;
Счетная палата, Кабинет Министров и Министерство юстиции внедрят практики оценки состояния исполнения актов законодательства и поручений.