https://uz.sputniknews.ru/20250728/uzbekistan-kontrol-ispolneni-prezidentskix-i-pravitelstvennyx-dokumentov-50884373.html

В Узбекистане усилят контроль за исполнением президентских и правительственных документов

В Узбекистане усилят контроль за исполнением президентских и правительственных документов

Sputnik Узбекистан

В процессе контроля за исполнительской дисциплиной будут использовать технологии искусственного интеллекта

2025-07-28T14:30+0500

2025-07-28T14:30+0500

2025-07-28T14:30+0500

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узбекистан

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президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 июля — Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за исполнением президентских и правительственных документов. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст.В соответствии с документом, основными направлениями организации исполнительской дисциплины в госорганах и организациях, органах исполнительной власти на местах, хозяйственных объединениях и других организациях являются:Перед Счетной палатой поставлены дополнительные задачи:С 1 сентября 2025-го Счетной палате дополнительно выделят 10 штатных единиц управленческого персонала за счет сокращаемых штатных единиц внебюджетного Пенсионного фонда при Минэкономфине.Кроме того, с 1 сентября 2025 года:В связи с внедрением нового порядка контроля исполнения решений Кабинета Министров:

https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-novaya-struktura-administratsii-prezidenta-50524823.html

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