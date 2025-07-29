https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-biznes-missiya-rossiya-predprinimateli-50904009.html
В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей
В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей
Sputnik Узбекистан
В программе — встречи с представителями профильных органов власти, институтов развития, отраслевых объединений предпринимателей и ведущих компаний республики
2025-07-29T15:00+0500
2025-07-29T15:00+0500
2025-07-29T15:51+0500
узбекистан
россия
бизнес-миссия
предприниматели
текстильная продукция
информационные технологии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50914725_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5824c4bc8d398d97d638a36882ce5d71.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей, сообщает Торгпредство РФ в республике.По данным представительства, в Торгпредстве состоялась встреча с участниками бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" , — базовой организацией стран СНГ по развитию молодежного предпринимательства.В составе бизнес-миссии — молодые российские предприниматели, реализующие проекты в сферах текстильной промышленности и информационных технологий.Представителям молодежного бизнес-сообщества рассказали об особенностях ведения предпринимательской деятельности в Узбекистане, тенденциях развития ключевых индустрий в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20250119/uzbekistan-regiony-sibir-sotrudnichestvo-47613844.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50914725_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2178e9fdb7b18e74d6a6f67440bae662.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан бизнес-миссия предприниматели россия
узбекистан бизнес-миссия предприниматели россия
В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей
15:00 29.07.2025 (обновлено: 15:51 29.07.2025)
В программе — встречи с представителями профильных органов власти, институтов развития, отраслевых объединений предпринимателей и ведущих компаний республики.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей, сообщает
Торгпредство РФ в республике.
По данным представительства, в Торгпредстве состоялась встреча с участниками бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" , — базовой организацией стран СНГ по развитию молодежного предпринимательства.
В составе бизнес-миссии — молодые российские предприниматели, реализующие проекты в сферах текстильной промышленности и информационных технологий.
Представителям молодежного бизнес-сообщества рассказали об особенностях ведения предпринимательской деятельности в Узбекистане, тенденциях развития ключевых индустрий в республике.
"Мероприятия бизнес-миссии продлятся до 31 июля, а ее программой предусмотрены встречи с представителями профильных органов власти, институтов развития, отраслевых объединений предпринимателей и ведущих компаний Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.