https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-biznes-missiya-rossiya-predprinimateli-50904009.html

В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей

В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей

Sputnik Узбекистан

В программе — встречи с представителями профильных органов власти, институтов развития, отраслевых объединений предпринимателей и ведущих компаний республики

2025-07-29T15:00+0500

2025-07-29T15:00+0500

2025-07-29T15:51+0500

узбекистан

россия

бизнес-миссия

предприниматели

текстильная продукция

информационные технологии

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Узбекистан прибыла бизнес-миссия молодых российских предпринимателей, сообщает Торгпредство РФ в республике.По данным представительства, в Торгпредстве состоялась встреча с участниками бизнес-миссии, организованной ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" , — базовой организацией стран СНГ по развитию молодежного предпринимательства.В составе бизнес-миссии — молодые российские предприниматели, реализующие проекты в сферах текстильной промышленности и информационных технологий.Представителям молодежного бизнес-сообщества рассказали об особенностях ведения предпринимательской деятельности в Узбекистане, тенденциях развития ключевых индустрий в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20250119/uzbekistan-regiony-sibir-sotrudnichestvo-47613844.html

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