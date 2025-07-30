Дмитрий Киселёв прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Азербайджане

"Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане.

Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия. Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.

Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон".