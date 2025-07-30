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https://uz.sputniknews.ru/20250730/dmitriy-kiselyov-zaderjanie-jurnalisty-azerbaydjan-50922902.html
Дмитрий Киселёв прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Азербайджане
Дмитрий Киселёв прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Азербайджане
Sputnik Узбекистан
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" напомнил, что прошел месяц с того дня, как в Баку по безосновательным обвинениям были арестованы российские журналисты.
2025-07-30T11:00+0500
2025-07-30T11:04+0500
россия
азербайджан
общество
политик
арест
журналисты
миа "россия сегодня"
политика
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал безосновательное задержание главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, которые уже месяц находятся в СИЗО в Азербайджане.Он вновь акцентировал внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со всеми странами.Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня": Напомним, что власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв ранее заявлял, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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россия азербайджан задержание журналисты sputnik дмитрий киселёв
россия азербайджан задержание журналисты sputnik дмитрий киселёв

Дмитрий Киселёв прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Азербайджане

11:00 30.07.2025 (обновлено: 11:04 30.07.2025)
© РИА Новости Журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов
Журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" напомнил, что прошел месяц с того дня, как в Баку по безосновательным обвинениям были арестованы российские журналисты.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал безосновательное задержание главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, которые уже месяц находятся в СИЗО в Азербайджане.
Он вновь акцентировал внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со всеми странами.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
Дмитрий Киселев
© Sputnik / Евгений Биятов
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Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня":

"Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане.

Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия. Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.

Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон".

Напомним, что власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв ранее заявлял, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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