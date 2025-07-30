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Какой рацион оптимален для лета — врач
Какой рацион оптимален для лета — врач
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислила продукты и напитки для жаркой погоды
2025-07-30T22:04+0500
2025-07-30T22:04+0500
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мнение эксперта
лето
жара
еда
здоровье
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Летом аппетит заметно снижается, но энергию организм должен получать. В жару лучше всего перейти на прохладные блюда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Людмилу Денисенко.Она уточнила, что речь идет об обычной воде. Также можно пить квас, морсы без сахара, которые хорошо охлаждают и утоляют жажду.При этом, от "сложносочиненных" блюд диетолог рекомендует отказаться.Также она отметила, что включать в рацион фрукты можно с одной оговоркой.А вот сладкие напитки и алкоголь в жаркую погоду стоит исключить.
https://uz.sputniknews.ru/20250720/pochemu-kofe-opasno-pit-v-jaru-50664041.html
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врач лето рацион
врач лето рацион

Какой рацион оптимален для лета — врач

22:04 30.07.2025
© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире. Архивное фото
Окрошка на кефире. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
© Depositphotos / minadezhda
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Специалист перечислила продукты и напитки для жаркой погоды.
Летом аппетит заметно снижается, но энергию организм должен получать. В жару лучше всего перейти на прохладные блюда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Людмилу Денисенко.
"В жару действительно не хочется есть, и особенно не хочется стоять возле плиты и что-то готовить. Не зря давным-давно придуманы были холодные супы, такие как окрошка, холодники, свекольники, которые не требуют стояния у плиты и хорошо охлаждают организм изнутри. И поэтому в летний период стоит перейти вот на такие более прохладные блюда и больше пить", – советует специалист.
Она уточнила, что речь идет об обычной воде. Также можно пить квас, морсы без сахара, которые хорошо охлаждают и утоляют жажду.
При этом, от "сложносочиненных" блюд диетолог рекомендует отказаться.
"Уходим от тяжелых, сложносочиненных блюд, которые мы привыкли есть зимой, какие-то салаты с майонезом или мясные жирные блюда. Переходим на более легкую пищу. Благо сейчас выбор овощей и фруктов такой, что можно каждый день готовить что-то новое, не повторяясь", – подчеркнула специалист.
Также она отметила, что включать в рацион фрукты можно с одной оговоркой.
"Фрукты не нужно есть натощак и не нужно с них начинать. Фрукты едим после еды, лучше где-то через 30-30 минут после еды для того, чтобы уровень сахара в крови оставался постоянным, и чтобы не было скачков сахара. А если уж очень хочется, можно сделать разгрузочный день на фруктах, но это людям, у которых нет проблем с весом и нет проблем с инсулинорезистентностью. И это должны быть не чистые фрукты, не надо есть целый день килограмм абрикосов или арбуза, а нужно добавлять небольшое количество белковой или жирной пищи. То есть, допустим, если мы едим арбуз, съешьте пару орешков или кусочек сыра для того, чтобы не было застоя в желчных путях", – пояснила Денисенко.
А вот сладкие напитки и алкоголь в жаркую погоду стоит исключить.
"Напитки с большим количеством сахара не утоляют жажду, а наоборот, ее еще больше увеличивают. Не стоит пить алкоголь в жару. А зеленый чай, особенно такой плиточный или байховый как раз выравнивает температуру тела с температурой окружающей среды и очень хорошо утоляет жажду. Хорош чай каркаде, его можно пить как горячий, так и холодный", – заключила врач.
Кофе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
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