Какой рацион оптимален для лета — врач

"Фрукты не нужно есть натощак и не нужно с них начинать. Фрукты едим после еды, лучше где-то через 30-30 минут после еды для того, чтобы уровень сахара в крови оставался постоянным, и чтобы не было скачков сахара. А если уж очень хочется, можно сделать разгрузочный день на фруктах, но это людям, у которых нет проблем с весом и нет проблем с инсулинорезистентностью. И это должны быть не чистые фрукты, не надо есть целый день килограмм абрикосов или арбуза, а нужно добавлять небольшое количество белковой или жирной пищи. То есть, допустим, если мы едим арбуз, съешьте пару орешков или кусочек сыра для того, чтобы не было застоя в желчных путях", – пояснила Денисенко.